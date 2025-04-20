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“柬中旅游合作将不断迈向更高水平”

本报记者  白元琪  赵益普
2025年04月20日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　在习近平主席对柬埔寨进行国事访问之际，柬埔寨旅游部大臣胡海在接受本报记者专访时表示：“此次访问充分体现了柬中两国深厚的战略和政治互信。随着高质量共建‘一带一路’在柬取得丰硕成果，柬中各领域合作基础日益稳固。旅游业有望进一步发挥重要作用，成为推动双边关系高质量发展的关键引擎之一。”

　　中国是柬埔寨重要国际游客来源国。热闹繁华的首都金边、历史悠久的吴哥窟、风景如画的海滨城市西哈努克港等深受中国游客喜爱。“随着旅游市场复苏，中国游客正加速回归，带动柬埔寨旅游业整体稳步回暖，促进柬中文化交流和民心相通。”胡海说。

　　胡海介绍，柬埔寨积极推进多项举措便利中国游客，包括设置中文标识、培养中文导游、普及电子支付方式等多方面。“我们不仅要吸引游客，更要让他们感受到家的温暖。未来，我们还将在住宿、餐饮、购物等环节推出更多贴近中国游客习惯的服务。”胡海说。

　　当前，中柬旅游合作正由传统观光型向多元化、可持续方向拓展。“2025年‘柬中旅游年’将成为柬中旅游合作的新里程碑。柬埔寨旅游部将积极准备相关活动，进一步推动中国市场宣传、拓展柬中旅游航线网络、促进旅游业投资，以文化活动为桥梁深化柬中人文交流。”胡海表示，柬中还将在旅游人才培养领域加强协作，开展联合培训、鼓励青年赴对方国家学习旅游管理与服务等，提升旅游产业发展水平。

　　“我们希望每一名游客都能在柬埔寨安心畅游。”胡海表示，柬埔寨政府近年来加强了旅游警察系统建设，持续完善应急响应体系。他说，柬埔寨正积极倡导“负责任旅游”和“绿色旅游”，鼓励开发生态友好型旅游项目，在发展中守护自然资源与文化遗产。相关理念得到了中方的积极响应与支持。

　　胡海表示，旅游合作与人文交流将成为推动柬中命运共同体建设的重要载体。柬中友谊历久弥坚，未来合作前景广阔。“在双方共同努力下，柬中旅游合作将不断迈向更高水平，为两国人民带来更多实实在在的福祉。”

　　《 人民日报 》（ 2025年04月20日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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