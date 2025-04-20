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携手为马中关系赋予新的时代内涵（国际论坛）

马吉德
2025年04月20日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平主席再次访问马来西亚，引领马中关系、东盟同中国关系再上新台阶

　　

　　马来西亚和中国隔海相望，拥有长期友好关系。时隔12年，习近平主席再次访问马来西亚，引领马中关系、东盟同中国关系再上新台阶。

　　2013年，习近平主席成功访问马来西亚，为两国各领域务实合作发展奠定坚实基础。多年来，马中关丹产业园和中马钦州产业园开创“两国双园”模式，为双方经济发展注入强劲动力。马来西亚东海岸铁路建设如火如荼，未来将有效带动相关地区经济发展。厦门大学马来西亚分校作为马中教育合作的旗舰项目，为两国学子实现梦想、赓续友谊创造机遇。

　　上世纪80年代，正值中国改革开放初期，我在中国担任外交官，见证了中国逐渐向世界敞开大门的过程。1998年至2005年，我再次来到中国，担任马来西亚驻华大使，那时的中国已经发生了很大变化。在中国共产党的领导下，中国人民团结努力，中国实现了快速且持续的巨大发展。在中国工作生活的这些年，我到过很多地方。中国幅员辽阔，无论东西南北，都有着巨大吸引力。这也从一个侧面表明，中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化。如今，我参与马来西亚—中国友好协会的工作，继续关注中国的发展，在与中国学者的交流中了解中国的发展理念和实践。近年来，中国脱贫攻坚成绩斐然，在基础设施建设、制造业、科技创新、绿色转型等领域取得显著成就。

　　去年，为庆祝马中建交50周年，双方举行了一系列活动。建交以来，两国不断增进经贸往来、实现互利共赢。今年是马中关系新一个50年的开端。双方应加强在科技创新、绿色转型等领域的合作，共同为有效解决地区和国际问题发挥作用，携手为马中关系赋予新的时代内涵。

　　国之交在于民相亲。2020年，马中联合申报的“送王船——有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践”项目被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。去年，两国携手向联合国教科文组织申请将“舞狮”项目列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。马中双方文化相近，携手传承发扬双方共享的非物质文化遗产，有助于两国民众跨越山海、增进交流。今年3月，中国动画电影《哪吒之魔童闹海》在马来西亚上映，吸引不少民众前去观影，好评如潮。该片展现了中国电影的发展潜力，也显示了双方在动画电影领域开展合作的机遇。期待双方影视企业加强交流互动，讲好贴近两国观众的马中友好合作故事。

　　此次访问期间，马中两国正式签署互免签证协定。迄今，马中互免签证政策已实施一年多。数据显示，2024年，中国公民赴马来西亚约380万人次，是2023年的两倍多，预计2025年这一数字有望达到500万人次。免签政策助力双方旅游业发展，促进人员往来、经贸和文化交流，也为当今世界增添了开放包容的一抹亮色。

　　在单边主义、保护主义抬头的国际形势下，习近平主席提出的全球文明倡议的现实意义愈发凸显。文明对话和交流互鉴可以让各国人民更好了解彼此的历史文化，消除误解和分歧，促进团结与合作。2023年，我们成功举办了“回儒领导对话峰会”。面向未来，我们将继续共同为世界文明的发展进步作出重要贡献，推动人类文明朝着正确方向不断前进。

　　（作者为马来西亚—中国友好协会会长、马来西亚前驻华大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月20日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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