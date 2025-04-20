——马来西亚各界人士高度评价习近平主席国事访问

本报记者 戴楷然 褚 君 杨 一

4月15日至17日，习近平主席应邀对马来西亚进行国事访问。访问期间，习近平主席会见马来西亚最高元首易卜拉欣，同马来西亚总理安瓦尔会谈。两国领导人共同见证双方交换30多份双边合作文本。双方发表关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明。接受本报记者采访的马来西亚各界人士表示，习近平主席此访成果丰硕、意义深远，将引领马中关系长期稳定发展，谱写睦邻友好、团结合作新篇章，开启马中关系新的“黄金50年”。

“两国深化发展战略对接，将实现优势互补、互利共赢”

推动加强产业链供应链合作、推动“两国双园”合作提质升级、拓展新质生产力合作、深化电子商务合作、推进新能源领域合作、加强基础设施互联互通合作……中马一致同意深化发展对接，将为两国合作拓宽新领域、开辟新空间。

“习近平主席的访问令人备受鼓舞。我们将与中方伙伴共同努力，促进马中关丹产业园和中马钦州产业园、关丹港和钦州港联动发展，推进铁海联运，实现‘两国双园’提质升级。”马中关丹产业园运营方北部湾控股（马来西亚）有限公司投资发展总监陈卓理表示，产业园将持续强化港口、园区等基础设施建设“硬联通”和园区管理模式“软联通”，促进马中经贸往来和产业升级。

“去年8月，马来西亚鲜食榴莲成功输华，马来西亚榴莲种植户获得了实实在在的好处。”马来西亚裕利食品工业有限公司总经理谢锐彬表示，马中不断扩大市场开放，通过技术创新推动传统领域合作转型升级，“不仅让中国消费者更便捷地享受马来西亚优质农产品，也为马来西亚农户带来更多发展机遇。”

中马将发挥好政府间科技创新合作联合委员会作用，实施好中马联合研究计划和中马科技人文交流计划，共同推进联合实验室等联合研发平台建设，加强科技园区与技术转移合作，持续深化新兴科技领域双边科技创新合作。马来西亚科技与创新部部长郑立慷表示，马方致力于推动以创新为基础的经济转型，马中两国加强新兴科技领域合作将助力马来西亚经济发展取得更大成就。

“马来西亚‘昌明经济’计划与中国致力于以高质量发展全面推进中国式现代化异曲同工。两国深化发展战略对接，将实现优势互补、互利共赢。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦表示，双方在人工智能、量子技术、5G网络建设等领域拓展合作，将进一步提升马中合作的水平和质量。

“为马中关系注入更丰富的人文内涵和时代活力”

中马将开展“儒伊文明对话”合作，携手打造两国乃至地区层面文明交流平台。以签署互免签证协定为契机，双方将大力开展旅游、青年、地方交流，深化文化、教育、体育、电影、传媒等合作，促进民心相通，赓续传统友谊。

“习近平主席倡导开展‘儒伊文明对话’合作，推动伊斯兰文明和中华文明在互学互鉴中共同发展。”马来西亚国际伊斯兰大学校长奥斯曼说。奥斯曼过去30年来一直从事文明对话、跨文化交流工作。他认为，不同文明的对话能消除误解、弥合分歧，助力构建和谐、稳定的社会。“伊斯兰文明和中华文明都追求和谐、繁荣等价值理念，二者互学互鉴能够增进相互理解，不断扩大共识。”

马来西亚翻译与创作协会会长林尊文是《水浒传》马来文版的译者之一。他表示，马来西亚读者对中国优秀文化作品充满兴趣，“文化交流是拉紧民心纽带的重要桥梁。马中两国加强经典著作翻译出版合作，将推动文化交流，增进相互理解与认同”。

中马两国正式签署互免签证协定，并重申致力于拓展旅游合作，令马来西亚相关从业者倍感振奋。“这将进一步便利双向人员往来，增进两国在教育、文旅、体育等领域交流合作，让两国民众‘像走亲戚一样常来常往’。”马来西亚悠游旅行社有限公司总经理陆忆表示，公司将推出更多定制化产品，为促进两国民心相通贡献力量。

马来西亚《星洲日报》记者温国鑫日前参与了人民日报和马来西亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访。他表示，加强马中媒体、智库与学术界的对话，有助于深化彼此理解、增进民间友好，为双边关系发展提供更加坚实的民意基础。“期待马中两国继续加强文化交流，赓续两国友谊，为马中关系注入更丰富的人文内涵和时代活力。”

“为地区和世界提供更多确定性和正能量”

中国和马来西亚同为亚太重要发展中国家、新兴市场经济体代表和全球南方重要参与者。双方认为，中马携手共建高水平战略性命运共同体，不仅关乎两国人民福祉，也关乎本地区前途命运，对推进全球南方团结合作具有重要意义。

马来西亚交通部前部长、马来西亚华人公会总会长魏家祥出席了马来西亚总理安瓦尔为习近平主席举行的欢迎宴会。“习近平主席此访不仅标志着马中关系迈向互信更深、合作更广的新阶段，也为地区合作开辟新篇章。”他表示，“当前多边主义面临巨大挑战，中方坚持倡导开放包容、互利共赢，与马来西亚等东盟国家一道维护全球产业链供应链稳定，为地区和世界提供更多确定性和正能量。”

马来西亚征阳集团中国事业部总裁明双表示：“面对‘脱钩断链’、‘小院高墙’和滥征关税等保护主义做法，中国坚持开放的区域主义，积极拓展与马来西亚等周边国家的经贸合作，倡导普惠包容的经济全球化，不仅有助于区域经济发展，也有助于维护开放、公平、包容的多边贸易机制。”

“东盟中国合作在区域合作中最务实、最富有成果。面对经济全球化逆流、地缘冲突加剧等挑战，东盟与中国互帮互助，合作更加坚韧。”马来西亚马来亚大学亚欧研究所执行所长拉惹·拉西亚表示，中方支持马来西亚发挥东盟轮值主席国作用，将激发东盟中国合作的活力，推动构建更为紧密的东盟—中国命运共同体。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄表示，在全球经济增长乏力、单边主义抬头的形势下，中国在加强区域合作方面发挥着关键作用，为地区和平稳定繁荣注入更多稳定性。

（本报记者管克江、李欣怡、刘慧、俞懿春、宦翔参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月20日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)