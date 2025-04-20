4月19日，12名从北京出发的队员在北京首都机场合影。新华社记者 张玉薇 摄

新华社昆明4月19日电（记者岳冉冉、顾天成）19日，中国政府援缅卫生防疫队一行50人携带卫生应急物资和设备，从昆明飞往缅甸，协助当地开展灾后卫生防疫工作。

3月28日，缅甸发生7.9级地震，造成重大人员伤亡，灾后卫生防疫形势严峻。应缅方请求，4月10日中国政府决定向缅甸追加紧急人道主义救灾援助。4月19日，由国家疾控局组派的中国政府援缅卫生防疫队启程赴缅。

4月19日，12名从北京出发的队员从北京首都机场离京。新华社记者 张玉薇 摄

19日，国家疾控局负责人前往北京首都机场为12名从北京出发的队员送行。队员与其他38名防疫队员在云南昆明汇合，由昆明离境赴缅。国家疾控局应急处置司主要负责同志、云南省人民政府相关领导在云南昆明长水机场为全体队员送行。

中国政府援缅卫生防疫队领队、国家疾控局应急处置司副司长陈雷说：“缅甸强震造成公共卫生等基础设施损毁，加上高温暴雨等因素，目前当地像霍乱、麻疹、登革热、疟疾等疫情形势比较复杂严峻。”

这是4月19日在昆明拍摄的中国政府援缅卫生防疫队出征仪式上的卫生防疫队队员。新华社记者 陈欣波 摄

陈雷表示，队伍将在地震重灾区曼德勒支持当地开展传染病防控、风险评估、疾病监测、实验室检测、流行病学调查、环境消杀、病媒生物防制、饮用水卫生检测、健康教育、技术培训等灾后卫生防疫工作。

据悉，中国政府援缅卫生防疫队共50人，由国家疾控局领队、中国疾控中心专家、国家突发急性传染病防控队（云南）、国家卫生应急移动防疫中心（云南）等队员共同组成。针对当地存在的高发疾病，队员们已接种了疫苗。队伍计划从昆明长水机场飞往缅甸仰光，再从仰光乘大巴赶往曼德勒。

4月19日，家属为一名从北京出发的队员在北京首都机场整理行装。新华社记者 张玉薇 摄

4月19日，两名从北京出发的队员在北京首都机场自拍留念。新华社记者 张玉薇 摄

4月19日，一名从北京出发的队员在北京首都机场向送别的亲友挥手。新华社记者 张玉薇 摄

4月19日，两名从北京出发的队员在北京首都机场整理行装。新华社记者 张玉薇 摄

4月19日，工作人员在昆明长水机场将中国政府援缅卫生防疫队携带的物资装机。新华社记者 陈欣波 摄

这是4月19日在昆明长水机场拍摄的中国政府援缅卫生防疫队携带的物资。新华社记者 陈欣波 摄

4月19日，工作人员在昆明长水机场准备将中国政府援缅卫生防疫队携带的物资装机。新华社记者 陈欣波 摄

4月19日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水机场登机。新华社记者 陈欣波 摄

4月19日，工作人员在昆明长水机场将中国政府援缅卫生防疫队携带的物资装机。新华社记者 陈欣波 摄

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