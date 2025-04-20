新华社呼和浩特4月19日电（记者朱文哲）记者19日从中国铁路呼和浩特局集团有限公司获悉，19日下午，随着一列满载货物的中欧班列从二连浩特铁路口岸缓缓驶出，中欧班列中通道今年以来开行中欧班列突破1000列。

今年以来，通过科学调度、精准配载和高效协同作业，二连浩特铁路口岸实现进出口货物的高效运转。“今年一季度，二连浩特铁路口岸的货物中转停留时间同比压缩19.7小时，货物作业停留时间同比压缩10.2小时，出入境中欧班列共运送货物99.56万吨。”中国铁路呼和浩特局集团有限公司二连站调度车间主任云志俊说。

近年来，中国铁路呼和浩特局集团有限公司联合二连浩特口岸相关部门开展中欧班列提质增效行动，依托“数字口岸”系统持续推进中欧班列无纸化通关，优化宽轨入境列车编组，提升中欧班列通关效率。

作为我国中欧班列中通道的出入境节点，二连浩特铁路口岸出入境中欧班列线路由最初的2条增加至如今的72条，辐射国内24个省（区、市）的60余个城市，通达德国、波兰等10多个国家的70多个城市或站点。

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