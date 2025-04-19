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全球首个“人机共跑”半马开赛 外国选手花式点赞中国科技

2025年04月19日16:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月19日电 （记者袁蒙、刘宁）4月19日7时30分，2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪起跑，这也是全球首个人类和人形机器人共跑的半程马拉松赛。9000余名大众跑者和近20家机器人企业共同参赛，“人机共跑”21.0975公里。

墨西哥的参赛选手阿兰萨苏・巴燕（左）与瑞士选手乔文韬。人民网记者 袁蒙摄

墨西哥的参赛选手阿兰萨苏·巴燕（左）与瑞士选手乔文韬。人民网记者 袁蒙摄

来自墨西哥的参赛选手阿兰萨苏·巴燕对现场的参赛机器人感到新奇，“仿佛踏入了未来世界，中国在科技发展方面的确领先！”和她一同参加比赛的瑞士选手乔文韬则骄傲地表示：“和机器人一起跑马拉松，我们是全球第一次！今天我们和机器人同台竞技，希望以后人类和机器人能够相辅相成，让我们的生活更加美好。”

埃塞俄比亚选手图鲁·亚雷德·德梅克获得本次大赛男子组亚军。人民网记者 袁蒙摄

埃塞俄比亚选手图鲁·亚雷德·德梅克获得本次大赛男子组亚军。人民网记者 袁蒙摄

图鲁·亚雷德·德梅克来自埃塞俄比亚，获得了本次大赛的男子组亚军，和机器人共跑的经历让他印象深刻，“很有意思，这对未来意义重大”。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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