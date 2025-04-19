人民网巴黎4月19日电 （记者于超凡）为庆祝2025年联合国中文日，“大写意与中国文字之美”主题展览和文化体验活动17日在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行。

活动以“大写意与中国文字之美”为主题，展现了中国语言文字的美学价值和文化内涵，促进人们对中华文化的理解与认同。本次展览的主题书法作品“春花烂漫”四个字采用中国古老的篆书、草书、隶书三种书体书写。此外，展品中还包括中国画家郭怡孮的花鸟画、张立辰的指墨画等作品，通过独特的写意风格，展现中国传统艺术的现代转化与多元表达。

联合国中文日庆祝活动现场。人民网记者 于超凡摄

联合国教科文组织总干事阿祖莱当天观看了活动展览，对中文日活动成功举办表示祝贺，并对展览作品予以积极评价。联合国教科文组织副总干事曲星表示，中文不仅仅是语言工具，它承载了丰富的文化内涵，是世界文明多样性的重要组成部分。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育表示，中文的美学特征和语言表达能力为全球文化交流提供了无限可能。文化展览策展人、中国美术家协会美术理论委员会主任尚辉在活动中对中国书法与绘画艺术进行介绍，并阐述了中文象形文字与中华艺术形式的紧密联系。

联合国中文日庆祝活动现场。人民网记者 于超凡摄

本次活动由中国常驻联合国教科文组织代表团、中国联合国教科文组织全国委员会、中国教育部中外语言交流合作中心联合主办，全球青年文明对话联盟与中欧文化艺术联盟协办，多国常驻联合国教科文组织代表、联合国工作人员、中外文化艺术界代表、媒体记者等三百余人出席庆祝活动。

中文是联合国六种官方语言之一，也是世界上使用人数最多的语言之一。2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为联合国中文日。今年是连续第四年在联合国教科文组织总部庆祝联合国中文日。

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