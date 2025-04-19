新华社巴黎4月18日电（记者罗毓）法国高等教育和科研部18日发布新闻公报说，当天正式启动“选择法国科研”平台，旨在借全球科研人员大规模流动的时机，吸引国际学者赴法或赴欧开展研究。

公报介绍，这一在线平台由法国国家科研署运营，隶属“法国2030”国家投资计划，目标是鼓励法国大学及科研机构设立科研项目，接收国际科研人员到法国定居并继续开展科研。

除可从院校、地方政府或私营部门获得资金外，每个项目还可通过“法国2030”获得额外资金，最高可达项目总金额的50%。

据悉，“选择法国科研”平台主要关注七大研究领域的项目，包括健康研究，气候、生物多样性与可持续社会，数字技术与人工智能，空间科学，农业、可持续食物、森林与自然资源，低碳能源，数字组件、系统与基础设施。

公报说，法国各科研机构即日起可通过该平台预评估项目申请，并准备接收满足条件的科研人员，也鼓励企业、地方政府等与科研机构对接。

“全世界的科学和研究面临着前所未有的威胁。面对这些挑战，法国必须坚持自己的态度，向研究人员伸出援手，为他们提供一个安全的避风港。”法国国务部长兼国民教育、高等教育和科研部长伊丽莎白·博尔内说。

本届美国政府削减科研经费、裁撤专业人员的系列举动令诸多科研和专业人士不安，其中不少人考虑离开美国。法国多家媒体和研究机构近期表示关注美国科研人员的境况。法国艾克斯-马赛大学和巴黎文理研究大学此前已分别表示，将启动相关招募计划，接收来自美国的科研人员。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)