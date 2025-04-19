新华社东京4月19日电 记者手记｜“隔世的作品依然令人触动”——中国昆曲在日本校园引发审美共鸣

新华社记者李子越 欣芷如

舞台中央，一桌一椅，灯光静静洒落。没有华丽布景，没有复杂道具，演员唱腔悠长，婉转曲调令人陶醉。

18日晚，上海昆剧团在日本早稻田大学演出昆曲《牡丹亭》中的经典选段。现场座无虚席，许多观众慕名而来，希望一睹这绵延约六百年的中国传统艺术风采。

早稻田大学教授平林宣和长期从事中国戏剧史研究。在他看来，昆曲是中国传统戏剧中最“雅致”的剧种之一。“近年来中国的电视剧、动漫、游戏等文化产品在日本越来越受到欢迎，其中也涉及到昆曲等传统艺术。据我了解，今天有观众是因为在这些内容中接触过昆曲，才特意前来观看演出。”

坐在前排的日本观众原泽未来就是其中之一。她告诉记者，自己平时很喜欢中国文化，经常看一些中国影视作品，这是她第三次现场观看《牡丹亭》，“我之前就通过影视作品了解过剧情内容，所以基本没有理解障碍”。

演出过程中，台下观众安静入神。演出结束，掌声响起，经久不息。散场期间，几名观众在座位上交流起观后感，其中一名来自韩国的留学生朴成恩说：“舞台上的角色和乐器构成都很简约，这更凸显出演员的技艺，让人不由自主地赞叹。”朴成恩告诉记者，自己过去很少主动接触传统艺术，但看过昆曲后，“发现这些隔世的作品很有意思，能带来情感上的触动”。

日本学生泷泽美帆在观看演出后说：“原以为会很难理解，但是看着杜丽娘的动作，听着她的唱腔，再加上字幕的帮助，我渐渐读懂了这个爱情故事。没想到在快节奏的当下，我依然会沉浸于这样的缓慢节奏中。”

来自观众的共鸣也被台上的演员所感知。本场饰演杜丽娘的演员韩宜珈告诉记者，台下观众专注的眼神给她留下深刻印象。“尽管语言不同，文化不同，但艺术是相通的，尤其是昆曲这种融合唱腔与舞蹈的表演形式，通过身段和音乐，观众依然能够理解剧情、体会情感。”

中国戏剧梅花奖获得者、上海昆剧团演员吴双告诉记者：“东方传统艺术往往追求一种舒缓、细腻、优美的节奏和表达方式。中国的昆曲如此，日本的能乐、歌舞伎也是如此。”他认为，艺术之美不在于语言是否相通，而在于能否打动人心，“观众或许一开始只是好奇，但慢慢地会被打动，开始理解和接受，最终在不同文化里找到美与美之间的相容”。

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