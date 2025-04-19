人民网北京4月19日电 （记者苏缨翔）《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）候任主席安德烈·科雷亚·多拉戈18日在巴西驻华大使馆举行的新闻发布会上表示，中国应对气候变化行动为全球提供典范。

《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）候任主席安德烈·科雷亚·多拉戈18日在巴西驻华大使馆举行新闻发布会。人民网记者 苏缨翔摄

多拉戈表示，气候变化是影响全球经济发展格局的关键议题。COP30致力于让各国形成共识，即气候变化与经济发展可以相辅相成。“不仅要推动技术、资金与政策的落地，更要重建国际合作的基本共识。”

多拉戈表示，中国应对气候变化行动为全球提供典范。在电动汽车、太阳能电池板等方面，中国通过开发气候友好型技术，在实现减排目标的同时创造了显著经济效益。

在被问及金砖国家在应对气候变化进程中如何发挥作用时，多拉戈说：“中国已在气候谈判中发挥核心作用，并与巴西、南非、印度等金砖国家形成紧密合作机制。”

面对当前全球保护主义上升态势，多拉戈表示，中国与巴西在气候变化、国际贸易等各领域都坚定支持多边主义机制。“我们相信，这仍是解决国际分歧的最有效途径。”

《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会将于11月在巴西北部城市贝伦举行。今年1月21日，巴西政府宣布任命资深外交官安德烈·科雷亚·多拉戈为本次大会主席。

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