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全球瞭望丨比利时媒体：美关税政策令国际规则体系面临解构风险

2025年04月19日13:36 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔4月19日电（记者潘革平）比利时《回声报》日前刊登该报副总编辑塞尔日·夸德巴什题为《我们身陷的世界格局》的评论文章说，美国所谓“对等关税”正引发全球性危机，令国际规则体系面临解构风险。文章摘要如下：

美国新政府关税政策的核心逻辑是“通过暴力手段重塑贸易”，这已导致现行国际经贸规则“荡然无存”。美国剑指世界主要经济体的同时，正将最不发达国家拖入“荒诞的关税战争”，这些最脆弱群体将成为最大受害者。

美国在当前国际关系中“看重姿态胜过理性，崇尚武力压制对话”，其亲手埋下的危机种子正以失控速度自我强化。当美国政府宣称已有数十个国家主动叩响白宫的谈判大门时，其战略考虑严重缺失的短板随之暴露：如何同时推进数十个复杂的技术型谈判？我们迄今仍未看到任何解决方案。

当美国政府扬言下一波关税将瞄准制药业时，供应链的复杂性似乎被完全无视。事实是，美国本土企业早已深嵌跨国产供应链。

当前股市的剧烈波动已对大量持有股票的美国民众造成损害，更危险的是溢出效应初现端倪：继近期美国股市暴跌后，债市亦遭重创，利率飙升之势不仅危及实体经济，更折射出美国金融界正陷入“堪比新冠疫情时期的恐慌情绪”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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