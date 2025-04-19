新华社北京4月19日电 综述｜损人害己 扰乱经贸秩序——中东地区专家批美滥施关税

新华社记者

美国政府近期推出一系列关税措施，其政策不确定性造成国际金融市场剧烈震荡，世界经济增长前景遭到冲击。中东地区专家和业内人士认为，美国的单边主义做法严重干扰包括中东地区在内的世界经济、贸易秩序，也将重创美国经济。全球贸易局势日趋紧张，促使一些中东国家开始寻求更多元的经贸伙伴关系。

约旦战略研究论坛官网刊文指出，美国关税政策可能导致美国经济、世界经济和国际贸易关系失控，且很难纠正。加征关税不仅对资金流动和国际贸易造成冲击，还可能引发2008年以来最严重的经济危机。

阿尔及利亚《祖国报》网站发表评论文章，将美国政府比作“经济和政治战争贩子”，认为美国将世界看作弱肉强食的丛林，其关税政策无视既定规则与公认底线，引发巨大冲击。

黎巴嫩国家通讯社报道，美国关税措施缺乏公平，不仅破坏国际贸易规则，也冲击全球供应链。在当前世界经济面临诸多不确定性背景下，这种做法将进一步增加发展风险，最终将损害包括美国在内的各国人民的共同利益。

近日公布的民意调查结果显示，超半数美国人对美国加征关税表示不满，认为这将伤害美国经济，并给日常生活带来负面影响。

约旦《明天报》援引当地多名贸易服务行业专家的观点认为，美国提高关税，可能导致世界经济萧条，特别是对运输、航运和清关行业而言。约旦航运协会会长杜赖德·马哈斯奈表示，美方的关税决定给多国企业造成经济损失，重创全球股市。由于全球商品价格上涨，导致购买力以及贸易、航运、通关等活动缩减。

土耳其实业银行金融分析师桑特·马努基扬在接受记者采访时表示，关税措施凸显美国贸易政策的高度不确定性，这不仅影响全球市场稳定，也升高了企业和投资者风险。他说，美贸易政策的频繁调整正在削弱其与贸易伙伴的关系，加剧国际市场动荡。这些不确定性可能削弱美国吸引外资的能力，使其难以实现外资流入预期目标。

阿联酋经济学家阿卜杜勒拉希姆·本·艾哈迈德告诉记者，美国所谓“对等关税”覆盖范围广，正加剧全球贸易紧张局势，部分中东国家或将重新评估对美贸易依赖，寻求更多元的经贸伙伴关系。

艾哈迈德说，中东地区对美国出口依存度较高的铝业、石化及制造业等产业可能受到美国所谓“对等关税”政策较大冲击。与此同时，“美国制造”可能因关税措施而成本上升，进而推升中东地区进口美国产品的价格，或带来输入型通胀压力。

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