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美“对等关税”或将使德国损失2900亿欧元

2025年04月19日13:35 | 来源：新华网
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新华社柏林4月18日电（记者车云龙）德国经济研究所日前发布的研究报告显示，未来四年内，美国“对等关税”措施可能令德国损失2900亿欧元、欧盟损失1.1万亿欧元。

报告说，美国所谓“对等关税”措施带来全球贸易战风险，将对全球经济造成广泛负面影响。据该研究所测算，“对等关税”将导致德国经济在2025年至2028年间累计直接损失约2000亿欧元，相当于平均每年损失GDP的约1.2%；考虑到贸易伙伴采取反制措施，德国经济损失总额将扩大至2900亿欧元。对欧盟整体而言，四年累计损失可能高达1.1万亿欧元。

报告说，“对等关税”制造高度不确定性，对全球投资环境构成严重威胁，不仅违反世界贸易组织相关规则，其计算方法也缺乏科学依据。美在对欧服务贸易等领域长期保持大规模顺差，这一因素被美方有意忽略。报告呼吁欧盟采取有力反制措施。

德国联邦统计局近日发布报告说，德国对美国已连续33年保持贸易顺差。2024年，美国占德国出口总额比重达10.4%，为2002年以来最高水平，全年德对美贸易顺差创698亿欧元新高。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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