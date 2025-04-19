新华社巴黎4月18日电（记者李文昕）2025年中国—法国经贸合作论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）法国推介会18日在法国首都巴黎举行，吸引中法相关机构、企业代表120余人参加。

中国贸促会驻法国代表处副总代表、法国中国工商会秘书长李文国在致辞中说，面对全球产业链供应链重构挑战，中法双方应坚定合作信心，强化产业链供应链国际合作。中法两国产业结构高度互补，合作基础扎实，发展空间广阔。

中国法国工商会总经理卡罗琳·佩纳尔表示，此次活动体现法中工商界加强合作、建立产业生态系统间桥梁纽带的共同愿望。第三届链博会为发现新机遇、促进产业链转型提供了重要平台。中国法国工商会将与法国商务投资署等一起支持法国企业在中国的发展，打造基于信任、互惠和共同利益的平衡伙伴关系。

与会嘉宾一致认为，面对绿色转型与数字化变革的时代浪潮，中法应把握发展机遇，借助链博会平台，推动科技、资本与市场的深度融合，提升供应链的韧性与智能化水平。

第三届链博会将于7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链等展区。

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