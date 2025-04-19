新华社东京4月19日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构和国立极地研究所18日联合发布新闻公报说，该机构在3月观测到的今年北极海冰最大面积为1379万平方公里，但这一数据为日本1979年有卫星观测以来的最低值。

公报说，北极海冰面积在每年10月至次年3月的冬季期间持续扩大，通常到3月达到一年的最大值。利用日本水循环变动观测卫星“水滴”号搭载的高性能微波辐射计2号等的观测数据，两家机构的研究人员分析了北极海域的海冰分布情况，发现3月20日海冰面积达到1379万平方公里，为今年最大面积。

通过对比40多年间的观测数据，研究人员发现此前记录的历史同期这一数据最低值为2017年3月5日的1392万平方公里，今年数据创下新低。经过分析研究人员认为，今年北极海冰最大面积创下历史新低的原因之一是2024年12月至2025年2月北极和周边海域气温比往年偏高。

公报认为，北极海冰面积减少与全球气候变化密切相关，并可能对未来的气象模式和海洋环境造成影响。

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