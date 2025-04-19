人民网巴黎4月18日电 （记者何蒨）4月18日，2025年中国—法国经贸合作论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）法国推介会在巴黎成功举办。本次活动由中国贸促会驻法国代表处举办，中国贸促会驻法国代表处副总代表、法国中国工商会秘书长李文国，中国法国工商会总经理韦嘉玲，以及法国中国工商会会长、中国银行巴黎分行行长肖亮为本次活动致开幕词，中法有关机构和企业代表120余人参会。本次活动由中国贸促会驻法国代表处代表陈楠主持。

2025年中法经贸合作论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会法国推介会在巴黎成功举办。人民网记者 何蒨摄

李文国副总代表回顾了中法建交60多年来在经贸合作领域取得的丰硕成果，指出当前中法、中欧合作面临的问题和挑战，以及加强全球产业链供应链合作的紧迫性和必要性。面对全球产业链供应链重构挑战，李文国呼吁中法双方坚定合作信心，深化在航空航天、绿色能源等领域的产业协作，并强化产业链供应链国际合作。同时，李文国还介绍了中国贸促会的主要业务和服务以及链博会取得的丰硕成果，并表示中国贸促会驻法国代表处将一如既往地汇聚中法各方资源，支持两国企业开展交流合作，助力中法经贸合作走深走实，推动中法关系行稳致远。

中国法国工商会总经理韦嘉玲指出，今天的活动是中法两国开展经济对话的一部分，体现了中法工商界加强合作协同、建立持久产业生态系统间桥梁纽带的共同愿望。她认为，第三届链博会为发现新机遇、促进联合创新、加速向更具韧性、更可持续和更智能的产业链转型提供了重要平台，并希望大家通过今天的活动，交流探讨创新、物流、数字技术和脱碳等领域合作的具体途径。韦嘉玲表示，中国法国工商会将与法国商务投资署等各方一起支持法国企业在中国的发展，打造基于信任、互惠和共同利益的平衡伙伴关系。

法国中国工商会会长、中国银行巴黎分行行长肖亮在致辞中同样高度评价了中法经贸合作的重要意义。她指出：“中法两国在产业优势上高度互补，呼吁双方进一步深化开放合作‌，共同维护公平、非歧视的贸易环境，反对‘脱钩断链’；进一步‌聚焦绿色与数字转型‌，助力打造更多‘零碳’、‘智慧’标杆项目；进一步‌夯实‘六大链条’，帮助企业在全球供应链中找准定位，共享发展红利。”肖亮表示，法国中国工商会和中国银行巴黎分行愿与各方携手，以链博会为舞台，谱写中法乃至全球产业链协同发展的新篇章。

论坛期间播放了中国贸促会和第三届链博会招展招商宣传片，中国国际展览中心集团有限公司董事长林舜杰对第三届链博会作了专题推介，包括链博会的举办背景、前两届举办情况、取得的丰硕成果，并分链条介绍了第三届链博会的具体安排、知名展商和独特吸引力。

会议期间，法国前总理顾问、AA&W战略咨询集团董事长理查德·阿比特博尔，施耐德集团前副总裁、丝路商学院教授埃尔韦·阿祖莱，中国进出口银行巴黎分行副行长李荣惠，中广核欧洲能源公司董事长兼总经理吴云京，以及法国国家科学研究中心研究员刘鲁一，分别结合各自机构在产业链供应链管理、服务与研究中的实践经验，围绕电动汽车、可再生能源、企业融资等关键领域，就中法两国未来在产业融合、技术协作和可持续发展等方面的合作机遇与路径进行了交流，并提出了中肯和建设性的意见建议。

本届论坛聚焦产业链供应链的协同与创新，回应了当前世界经贸格局重塑背景下中法产业各界的共同关切。与会各方一致认为，面对绿色转型与数字化变革的时代浪潮，中法应把握发展机遇，借助链博会平台，推动科技、资本与市场的深度融合，提升供应链的韧性与智能化水平，持续为全球产业链供应链的稳定顺畅与高质量发展注入时代强音。

(责编：苏缨翔、刘慧)