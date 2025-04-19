人民网金边4月18日电 （记者程是颉、赵益普）在国家主席习近平对柬埔寨进行国事访问之际，4月17日，中央广播电视总台与柬埔寨新闻部、文化艺术部、旅游部、王家研究院联合主办的“中柬同心 大道同行——中国柬埔寨人文交流活动”在金边举行。柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森发来贺信，祝贺活动取得丰硕成果，坚信活动将又一次架起柬中两国加深理解、增进互信的桥梁，推动柬中双边关系行稳致远。

“中柬同心 大道同行——中国柬埔寨人文交流活动”现场。中央广播电视总台供图

活动现场，中央广播电视总台与柬埔寨记者俱乐部、柬中记者协会以及20余家柬埔寨主流媒体共同建立的中柬媒体伙伴机制启动，并推出该机制下首个项目——“全球发展 中柬携手”联合采访活动。活动将聚焦全球发展议题，以多元视角记录中柬发展故事，为全球发展注入“中柬力量”。

“中柬同心 大道同行——中国柬埔寨人文交流活动”现场。中央广播电视总台供图

中央广播电视总台联合柬埔寨旅游部推出的中柬文明交流互鉴节目《美美与共：从莫高窟到吴哥窟》同日启播，将带领受众从中柬文化遗产跨越山海的对话中感受文明交融的魅力，领略“和而不同、美美与共”的东方智慧。

活动上，中央广播电视总台与柬埔寨王家研究院、柬埔寨Fresh News新闻网等机构在内容合作、共办活动、人员交流等领域达成多项合作，持续唱响中柬跨越时空的友谊之歌。

作为中央广播电视总台与柬埔寨文化艺术部共同打造的人文交流重要品牌，第十届露天电影院活动也于当天启动，将在柬埔寨各地陆续放映多部中国优秀电影。

(责编：苏缨翔、刘慧)