人民网约翰内斯堡4月18日电 （刘畅）为庆祝2025年“国际中文日”，“101个心愿——最美汉字艺术展”于4月17日在南非国家博物馆教育基地盛大开幕。此次展览由中外语言交流合作中心、中文联盟、中央美术学院和开普数学科技学院联合主办，汇集了中央美术学院师生精心创作的20件/组汉字艺术作品，在南非伊兹科国家博物馆教育基地展出，为南非当地民众带来一场跨越千年的汉字艺术盛宴。

中国驻开普敦总领馆副总领事汤长安致辞。开普数学科技学院孔子课堂供图

展览以“中文：穿越时空的礼物”为主题，通过甲骨文摹写、中文合体字、吉祥语言及数字化字体设计等多元形式，生动展现了汉字从起源到现代应用的演变历程。中央美术学院副院长吕品晶在线上参加此次活动。他表示：“汉字，是世界上最古老的文字之一，也是中华文明绵延数千年的重要载体，是中华文明生生不息的基因密码。它不仅是记录语言的符号，更是一种独特的艺术形式，承载着中国人的哲学思想、审美情趣和精神追求。”中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心副主任，策展人岳洁琼教授对此次展览倾注了大量心血，她激动地表示：透过这些作品，观众能够与中国文字进行超越时空的对话，触摸到中国文字发展历史的温度与厚度，感受汉字的生命力与活力。

南非国家博物馆馆长邦加尼·恩德洛武博士致辞。开普数学科技学院孔子课堂供图

开幕式上，南非国家博物馆馆长邦加尼·恩德洛武博士盛赞：“这是一次连接非洲与中国的文化对话；也是古老的中国文化与非洲乌班图思想的一次交融。”中国驻开普敦总领馆副总领事汤长安指出，展览为中南人文交流搭建了新的桥梁。开幕式吸引了来自开普敦大学、西开普大学等高校师生及当地民众80余人参与，南非多家主流媒体及中国驻非新闻机构进行了专题报道。

“101个心愿——最美汉字艺术展”现场。开普数学科技学院孔子课堂供图

值得一提的是，展览采用互动式展陈设计，让观众在参与中感受汉字魅力。开普数学科技学院的学生们表示，这种沉浸式体验让他们对中国文化产生了浓厚兴趣。在展览现场，开普数学科技学院孔子课堂的公派教师高源老师在现场为观展民众表演了精彩的古筝名曲。

“101个心愿——最美汉字艺术展”现场。开普数学科技学院孔子课堂供图

南非国家博物馆教育中心主任格林·阿拉德表示，这是该馆近年来最具特色的国际文化交流项目之一，为开普敦这座非洲文化之都增添了新的艺术亮点。展览不仅展现了汉字作为世界文化遗产的独特价值，更为文明互鉴提供了生动范例。

“101个心愿——最美汉字艺术展”现场。开普数学科技学院孔子课堂供图

作为联合国国际中文日的延伸，自2020年创立以来，已成为全球中文爱好者共同的文化盛事。本次展览将持续至5月25日，预计吸引超过3万名观众前来参观。

(责编：苏缨翔、刘慧)