人民网迪拜4月18日电 （记者任皓宇）穿汉服、做漆扇、学汉字……日前，中国核工业第二二建设有限公司（简称“中核二二”）在阿联酋迪拜举办“中文之美 世界共享——中核二二2025年联合国中文日活动”，120余名来自中核二二中东区域公司的中外员工及家属沉浸式体验中国传统文化，感受独特的文化魅力。

活动现场。中核二二供图

活动特别设置“汉字故事会”环节，由外籍员工以汉字为媒，讲述对中国文化的理解。埃及籍工程师德鲁比以“中”字为例，阐释对其独特韵味和文化内涵的理解：“这一横一竖，既是地理坐标，更是文明之锚。”

活动现场。中核二二供图

活动现场还设置了漆扇、书法、糖画、茶艺等中国传统文化体验区，吸引现场中外员工纷纷 “打卡”。此外，汉服服装秀、太极表演、汉语词汇“传声筒”等一个个彰显中国传统文化元素的节目和互动游戏，将现场氛围不断推向高潮。

中核二二相关负责人表示，公司着力培育“跨越山海 进无止境”的“跨”文化，持续加强国际传播能力建设，推动中华文化更好走向世界。近年来，通过以联合国“国际中文日”作为国际文化交流平台，积极开展系列主题活动，推动中核海外品牌形象与生产经营一起“走出去”，努力让博大精深的中华文化在海外生根发芽。

活动现场。中核二二供图

活动现场。中核二二供图

据中核二二相关负责人介绍，作为中核集团内最早一批走出去的企业之一，中核二二全面贯彻落实国家共建“一带一路”倡议和中核集团“走出去”战略部署，以电力能源、基础设施、城市服务为主线，成功在10余个“一带一路”共建国家和地区打造了一批高标准、可持续、惠民生的丰硕成果，成为中核集团内践行共建“一带一路”倡议的工程建设先锋。

(责编：苏缨翔、刘慧)