人民网约翰内斯堡4月18日电 （记者邹松）4月16日下午，上海杉达学院南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂在其南非教学点之一——卡特洪工程专科学校主办了“南非·欢庆2025年国际中文日”活动，近100名师生参加，现场气氛热烈。

本次活动旨在通过庆祝2025年“国际中文日”，让南非学生了解国际中文推广情况，以“汉字文化”体验活动激发南非高中学生学习中文的热情。活动以“翰墨飘香·字趣流韵”为主题，融合传统汉字文化与沉浸式互动体验，带领南非高中学生近距离感受中文之美，探寻汉字背后的中华文化底蕴。

2025年南非“国际中文日”活动现场。孔子课堂供图

活动伊始，卡特洪工程专科学校校长欧普曼先生致辞欢迎。他深情回顾了2024年参与“汉语桥”南非校长访华团的经历，分享了对中华文化的赞叹和对中文教育的高度肯定。他表示，中文不仅是一种沟通工具，更是一把开启未来之门的钥匙，将为南非学子铺就通向世界的桥梁。

卡特洪工程专科学校校长致辞。孔子课堂供图

孔子课堂中方院长戴文红教授也在致贺辞中指出，国际中文日不仅是庆祝语言的节日，更是中外青年人文交流的重要平台。她强调，中文为南非学生提供了迈向更广阔舞台的机会，无论是申请奖学金、赴华留学，还是回南非就业，学习中文都将为他们创造更多人生可能。

随后，孔子课堂志愿者王清超和多嘉懿为在场师生讲解“国际中文日”的由来与意义，引导大家走进文字的起源世界，追溯“仓颉造字”的古老传说，激发学生们对中文的浓厚兴趣。

在轻松愉快的氛围中，卡特洪工程专科学校中文班学生以中英文合唱《生日快乐》为当天生日的副校长送上特别祝福和惊喜，现场温情满满。

志愿者王清超带领南非学生们齐唱中文版《生日快乐》歌。孔子课堂供图

本次活动的高潮是三项充满趣味与创意的汉字沉浸式互动项目，让学生们在动手实践中领略汉字的独特魅力。

在“仓颉寻字”汉字闯关活动中，学生们通过知识问答、偏旁部首配对、象形字识别等形式，探索汉字构造与演变。一边答题一边讨论，笑声此起彼伏。有学生感慨：“原来一个汉字里藏着这么多故事！”

“妙笔生花”书签制作与中文命名环节中，学生们在老师指导下选择寓意美好的中文字，亲手用毛笔写下中文名字和祝福语，制作独一无二的书签。一名女生小心翼翼地举起写有“美琳”的书签，说道：“这个名字听起来好温柔，我要把它挂在房间里。”

志愿者教师杨煜、曹紫葳带领学生体验“妙笔生花”书签制作与起中文名。孔子课堂供图

在“笔墨生肖”甲骨文书写体验中，学生们在教师带领下学习十二生肖的甲骨文字形，动手临摹，静心创作。他们一笔一划写下“龙”“虎”“羊”等字，现场洋溢着浓厚的文化氛围与书法魅力。

志愿者张玥、王清超老师带领南非学生体验“笔墨生肖”甲骨文书写。孔子课堂供图

孔子课堂中方院长戴文红教授与学生合影。孔子课堂供图

活动结束后，应邀参加活动的南非豪登省教育厅课程交付管理副主任埃利森·蓬斯通高度评价了中文日活动对增进学生文化理解与国际视野的积极作用，并表示期待进一步深化与孔子课堂的合作，为更多南非学生打开了解中国的窗口。

中国文化中心孔子课堂目前已经在豪登省的四所学校开设了中文班，学习人数超过了600人。在卡特洪工程专科学校有137名学生学习中文。据介绍，该校现有在校生1600多名，每年的高中毕业生中有一半能进入南非的各个大学学习，并且主修技术专业。南非政府高度重视职业技能教育，中国文化中心孔子课堂致力于通过帮助南非各个年龄段、各个领域的学生学好中文，在未来进一步到中国深造，学成归来为南非经济发展作出更大贡献。

(责编：苏缨翔、刘慧)