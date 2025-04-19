新华社法兰克福4月17日电 综述｜美关税政策拖累增长前景 欧洲央行宣布再度降息

新华社记者马悦然 刘向

欧洲中央银行17日宣布，将欧元区三大关键利率分别下调25个基点。这是该行自去年6月以来第七次降息。分析人士认为，美国近期滥施关税政策，让市场对欧元区出口、通胀和经济前景的担忧迅速升温。欧洲央行需要实现控通胀、防衰退、防风险等多重目标，未来货币政策制定或将更加谨慎。

随着近期美国关税政策导致全球贸易紧张局势升温，欧元区经济面临的不确定性显著上升。欧洲央行行长拉加德表示，全球贸易摩擦、金融市场波动和地缘政治紧张局势正在打击企业投资信心，削弱家庭消费意愿，加剧欧元区经济下行风险。拉加德指出，贸易紧张局势可能阻碍出口，美国加征关税还可能导致供应链调整、市场信心恶化、融资条件收紧，从而对欧元区经济增长构成实质性拖累。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基表示，美国关税政策改变了市场对全球经济增长的预期，欧元快速升值、能源价格下跌与外部需求变化，共同加剧了欧元区面临的输入型通货紧缩压力。

最新数据显示，欧元区通胀持续回落，3月整体和核心通胀均呈下降趋势，服务价格涨幅在过去几个月明显放缓，同时工资增速呈现放缓趋势，企业利润回落。与此同时，欧元区经济增长动能仍显不足，金融环境的放松未能有效刺激企业和居民融资意愿。

德意志银行首席经济学家马克·沃尔认为，在通胀下降、经济增长乏力的背景下，欧洲央行或将采取进一步降息措施。但他同时指出，这一预测的前提是通胀和工资水平维持温和调整状态。

此外，多名专家指出，欧洲央行当前的货币政策具有滞后性。德意志资产管理公司策略师乌尔丽克·卡斯滕斯表示，金融条件虽逐步宽松，但企业和居民出于对经济前景的担忧，实际借贷和投资意愿仍较低，货币政策传导并未全面奏效。

凯投宏观分析师杰克·艾伦-雷诺兹表示，若贸易摩擦状况进一步恶化，不排除欧洲央行被迫采取更激进降息措施的可能。

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