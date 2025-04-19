新华社悉尼4月18日电（记者梁有昶 章建华）澳大利亚联邦政府机构日前发表报告说，大堡礁在2024-2025年夏季期间出现大规模珊瑚白化事件，这是自2016年以来第六次出现这种现象。

这份由大堡礁海洋公园管理局发布的《2024-2025年夏季大堡礁简报》说，今夏（南半球的2024年12月到2025年2月这一时间段）持续的高温已导致大堡礁远北及北部区域大范围珊瑚白化。在对其中162处珊瑚礁进行空中监测后，研究人员发现，有41%的珊瑚礁出现了中度到高度的白化现象。这是自2016年以来大堡礁记录的第六次大规模珊瑚白化事件。

报告特别强调，气候变化是大堡礁健康面临的最大威胁。对此，世界自然基金会澳大利亚海洋事务负责人理查德·莱克说，珊瑚白化正成为大堡礁的一种常态，他呼吁采取更有力的措施减少温室气体排放，以免大堡礁年复一年受到水下热浪侵袭。

大堡礁是澳大利亚东北海岸外一系列珊瑚岛礁的总称。它全长2000多公里，是世界上最大的珊瑚礁群，也是地球上最复杂的自然生态系统之一。

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