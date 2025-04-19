新华社东京4月18日电（记者陈泽安 欣芷如）据日本共同社报道，日本防卫相中谷元18日表示，日美两国早已就2026财年之前日本应承担的驻日美军驻留费用达成协议，没有理由改变。

日前，美国总统特朗普在日美关税谈判上提及日方应分担更多驻日美军驻留费用。中谷元18日在记者会上对此表示，这与关税问题是两码事。他表示，日方正全力履行驻日美军费用分摊协议。关于2027财年及以后的分摊问题，中谷元表示不作出预判。

另据日本广播协会报道，日本首相石破茂18日在参议院全体会议上就分摊驻日美军费用问题表示，基于日美政府间的协议，驻日美军费用得到合理分摊。他强调，日本的防卫费由日本自主判断。

驻日美军费用分摊协议通常每5年更新一次。当前的协议规定，2022至2026财年，日本需承担的驻日美军经费约为1.055万亿日元（约合74.1亿美元）。

日本政府自1978年起开始为驻日美军拨款，用于支持美军日常运作，包括基地水电燃气费以及设施维持和改造等。据日本广播协会报道，日本分担的这笔费用迄今已累计超过8万亿日元。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)