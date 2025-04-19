打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日防卫相：没理由改变驻日美军驻留费分摊协议

2025年04月19日09:28 | 来源：新华网
小字号

新华社东京4月18日电（记者陈泽安 欣芷如）据日本共同社报道，日本防卫相中谷元18日表示，日美两国早已就2026财年之前日本应承担的驻日美军驻留费用达成协议，没有理由改变。

日前，美国总统特朗普在日美关税谈判上提及日方应分担更多驻日美军驻留费用。中谷元18日在记者会上对此表示，这与关税问题是两码事。他表示，日方正全力履行驻日美军费用分摊协议。关于2027财年及以后的分摊问题，中谷元表示不作出预判。

另据日本广播协会报道，日本首相石破茂18日在参议院全体会议上就分摊驻日美军费用问题表示，基于日美政府间的协议，驻日美军费用得到合理分摊。他强调，日本的防卫费由日本自主判断。

驻日美军费用分摊协议通常每5年更新一次。当前的协议规定，2022至2026财年，日本需承担的驻日美军经费约为1.055万亿日元（约合74.1亿美元）。

日本政府自1978年起开始为驻日美军拨款，用于支持美军日常运作，包括基地水电燃气费以及设施维持和改造等。据日本广播协会报道，日本分担的这笔费用迄今已累计超过8万亿日元。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部