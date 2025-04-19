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大阪世博会中国馆：绿色发展的中国样本

2025年04月19日09:27 | 来源：新华网
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近日，2025年日本大阪世博会开幕。作为大阪世博会靓丽的“中国名片”，中国馆围绕“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”主题，展示了中华文明孕育的传统生态智慧，展现了新时代绿色发展的理念与成就。

“技术支撑绿色理念，中国馆为世界提供了绿色发展的中国样本。”中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院院长、大阪世博会中国馆全过程工程咨询项目总负责人孙建超说。

中国建筑科学研究院有限公司是中国馆建设的全过程工程咨询服务单位。孙建超说，中国馆从设计选材到施工运营，都坚持绿色低碳。中国馆建筑主体以竹材与钢结构结合，墙体选用国内新型低碳固碳竹质产品，钢结构、竹简板内外墙、屋面阳光板等装配式、轻量化材料的应用有效减少能源消耗、降低碳排放。同时，积极推行废弃物减量和资源回收利用。

孙建超表示，中国馆通过创新的低碳技术实现绿色可持续建筑目标；通过装配式、模块化和综合技术措施实现低干预、可逆化的建造与拆除；通过创新材料构造实现建筑物功能与形式的完美结合。

“中国馆建筑以古代重要文化传播载体——竹简为设计灵感，巧妙融合竹子、汉字、书卷等寓意丰富的文化符号，汲取中华优秀传统文化精髓，彰显道法自然、天人合一的‘中国智慧’。”中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院副院长赖裕强说。

赖裕强表示，中国馆展陈讲述的故事是一支“三部曲”：“天人合一”展区照见中华文明生生不息的精神密码和赓续传承；“绿水青山”展区讲述一个个绿水青山就是金山银山的动人故事，展示生态保护与社会发展协调共进的美丽中国；“生生不息”展区则呈现了中国以创新引领发展，为应对全球挑战、增进人类福祉做出的不懈努力与生动实践。

据介绍，中国馆是本届世博会面积最大的外国自建馆之一，也是第一个开工建设、第一个结构封顶、第一个按照日本建造规范和验收流程完成的外国自建馆。（王优玲、李沛原）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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