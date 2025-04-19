新华社莫斯科4月18日电（记者包诺敏）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日说，为期30天的俄乌暂停打击能源设施期限已到期，但俄总统普京未就此作出新指示。

佩斯科夫表示，俄罗斯遵守俄乌暂停打击能源基础设施的约定，但乌克兰未能遵守。他还说，此前会谈取得了一些与暂停打击能源设施有关的进展，但未来仍要进行许多讨论。

据塔斯社报道，3月18日，美国总统特朗普提出了俄乌冲突双方在30天内互不打击能源基础设施的建议。普京对这一倡议作出了积极反应，并立即向俄罗斯军方下达了相应命令。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰支持停止袭击能源设施的提议。

俄美代表团3月24日在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈，主要成果之一是俄美商定为俄乌停止打击对方能源设施制定措施。3月25日，克里姆林宫发布了俄美商定的暂停打击俄乌能源设施清单，并附说明说，暂停打击自3月18日生效，有效期30天，可通过相互协商延长。如果一方违反，另一方有权不遵守。

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