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阿塞拜疆与中国机构和企业集中签署13个项目

2025年04月19日09:25 | 来源：新华网
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日前在京举行的中国—阿塞拜疆产业与投资合作推介会上，阿塞拜疆与中国机构和企业围绕数字经济、电解铝扩建、建立农业机械生产基地等方面，集中签署13个项目，包括合作协议、谅解备忘录等。

阿塞拜疆共和国驻华大使布尼亚德·胡赛诺夫在会上说，阿塞拜疆是中国在南高加索地区最大的贸易伙伴，中国是阿塞拜疆的第四大贸易伙伴和第一大进口来源国。考虑到中国对世界绿色发展的独特贡献，具有丰富的知识、充足的经验以及可再生能源领域的先进技术，阿塞拜疆非常重视与中国在这方面的合作。目前两国正在考虑扩大在经济、能源、运输等领域的合作。

国家发展改革委外资司副司长张建华在会上表示，近年来中阿关系健康发展，双方将彼此视为优先和可靠的合作伙伴，推动多领域务实合作取得丰硕成果。政策沟通不断深化，双边合作机制持续完善；贸易投资合作蓬勃发展，经济联系日益紧密；产业合作逐步深化，重点领域项目加快落地。中方将继续提升境外投资合作的质量和水平，更大力度吸引和利用外资，推动实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，促进中阿产业投资合作高质量发展。

此次推介会由阿塞拜疆出口与投资促进署、国家发展改革委国际合作中心、阿塞拜疆驻华使馆商务代表处共同主办。（记者张晓洁）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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