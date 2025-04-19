新华社巴黎4月18日电（记者张百慧）为庆祝2025年联合国中文日，“大写意与中国文字之美”主题展览和文化体验活动17日在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行。

本次展览的主题书法作品“春花烂漫”四个字采用中国古老的篆书、草书、隶书三种书体书写。此外，展品中还包括中国画家郭怡孮的花鸟画、张立辰的指墨画等作品，通过独特的写意风格，展现中国传统艺术的现代转化与多元表达。

加蓬常驻联合国教科文组织使团代表拉谢尔·安妮克在观展后表示，本次活动很精彩，展示了中国文化的魅力。“和所有语言一样，中文是一部历史，是一个民族的身份，因此具有非常丰富的内涵。”

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育告诉记者，今年活动的创意是通过文字、美术和艺术作品的美来体现中国文字的美，注重展现由文字之美衍生的艺术灵感与想象。

本次活动由中国常驻联合国教科文组织代表团、中国联合国教科文组织全国委员会、中国教育部中外语言交流合作中心联合主办。包括联合国教科文组织总干事阿祖莱、副总干事曲星等在内的300余人到场。

中文是联合国六种官方语言之一，也是世界上使用人数最多的语言之一。2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为联合国中文日。今年是连续第四年在联合国教科文组织总部庆祝联合国中文日。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)