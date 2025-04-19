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美国国务卿：乌克兰问题谈判不能一直停滞不前

2025年04月19日09:22 | 来源：新华网
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新华社巴黎／莫斯科4月18日电（记者乔本孝 包诺敏）美国国务卿鲁比奥18日在法国巴黎说，就乌克兰问题的谈判不能一直停滞不前。

鲁比奥17日在巴黎与乌克兰、法国、英国、德国官员就乌克兰问题进行磋商，18日离开法国时在机场对媒体说，如果短期内看不到俄罗斯和乌克兰达成一致的信号，美方不会继续撮合。“如果可行，我们就参与；如果不可行，我们还有其他需要关注的重点。”

鲁比奥说，巴黎会谈是积极的，英、法、德可以帮助解决乌克兰问题。据媒体报道，这是美国总统特朗普上台以来，美、乌、欧代表首次共同磋商乌克兰问题，欧洲此前被排除在外。

参与巴黎会谈的乌克兰外长瑟比加在社交媒体发文说，希望战事尽快停止。他呼吁向俄罗斯施压。

另据俄罗斯外交部18日通报，鲁比奥17日在巴黎会谈后同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。通报说，鲁比奥与乌克兰、法国和其他一些欧洲国家代表的接触，是在美国与俄罗斯磋商的背景下进行的。拉夫罗夫重申，俄方愿意继续与美方合作，可靠地消除乌克兰危机的根源。

拉夫罗夫和鲁比奥还同意就下周将举行的乌克兰问题会议保持沟通。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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