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海南自贸港：乘封关之势，拓发展新局

2025年04月19日09:21 | 来源：新华网
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新华社海口4月18日电 题：海南自贸港：乘封关之势，拓发展新局

新华社记者吴茂辉、王与点

今年是海南自贸港封关运作、扩大开放之年。近日，记者深入海南多地走访看到，自贸港政策正加速落地，提升企业和群众获得感。随着封关运作临近，人们对这片改革开放热土的未来更加充满期待。

一箭十八星！3月12日，海南商业航天发射场一号发射工位首次发射取得圆满成功，长征八号遥六运载火箭将千帆星座第五批组网卫星送入预定轨道，标志着我国首个商业航天发射场已具备双工位发射能力。

商业航天加速“起飞”，是海南自贸港建设成型起势的生动缩影。“封关后，我们将充分发挥自贸港政策优势，进一步推进与全球伙伴在卫星、火箭、数据服务、航天旅游等领域的合作互动。”文昌国际航天城管理局副局长肖琳说。

三亚崖州湾科技城同样热潮涌动。在中国农科院国家南繁研究院，轨道式作物表型数据采集平台正颠覆传统育种。该设备搭载多光谱、热红外等6种传感器，30秒内可完成一株作物数据采集，使培育筛选新品种的周期从10年缩短至4年，成为我国“智慧育种”的一个重要突破。

依托资源与政策双重优势，崖州湾科技城迈入发展快车道，截至2月累计入驻企业13019家，其中国家高新技术企业178家、省级专精特新企业32家。南繁研究院科研骨干李艺超说，相信封关运作后，科研人才跨境流动将更加便利，企业聚集效应更加凸显，为产业发展注入新动能。

在博鳌乐城国际医疗旅游先行区博鳌一龄生命养护中心，宽敞明亮的康复诊疗大厅里，多名患者在治疗师指导下，利用器械缓慢进行康复训练。在一个医疗设备房间内，来自法国的设备工程师大米正全神贯注地调试一台治疗仪。

乐城先行区享有特许医疗、特许经营、特许研究和特许国际交流等特殊优惠政策。2024年，乐城先行区特许药械使用5.14万人次，接待医疗旅游41.37万人次；特许药械累计引进超460种，多款产品填补国内空白。

在大米看来，封关运作后，海南自由贸易港在进口设备、前沿技术和国际客源等方面的核心优势将进一步凸显。“我们密切关注封关进程，争取打通法国医疗器械直通海口的进口通道，并提前开展员工数字化报关培训。”大米说。

巨大的机库内，大大小小的飞机正在进行起落架更换、发动机维修、机体喷涂等作业；机库外的停机坪上，来自蒙古国、越南、荷兰等境外航司的飞机有序停放、排队待修。这是海南自贸港一站式飞机维修产业基地的日常景观。

自2022年2月投产以来，该基地业务快速发展，截至目前已完成1800余架飞机、约4.4万多个航空零部件的维修工作及超过200架飞机的喷涂工作。未来，该产业还将向飞机拆解、航空零部件制造与再制造、航空资产管理等全产业链延伸。

三亚临春河畔，来自中国、英国、意大利、法国等国家的约150艘游艇集中亮相，勾勒出第五届消博会三亚国际游艇展区的水上画卷。得益于入境“零关税”、免担保等政策，海南游艇旅游产业发展已有较好基础。数据显示，三亚游艇登记量超1400艘，2024年全年出海12.79万艘次，接待游客超90万人次。

展望自贸港封关运作，业界人士期待进一步优化相关政策，推动产业高质量发展。“希望自贸港政策红利进一步释放，让‘大众玩游艇’成为可能，推动三亚‘千艇之城’真正建设成为‘亚太游艇之都’。”三亚市邮轮游艇协会会长林明昆说。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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