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胡塞武装：美军空袭也门西部港口死亡人数升至74人

2025年04月19日09:20 | 来源：新华网
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新华社科威特城4月18日电（记者尹炣 黄灵）萨那消息：也门胡塞武装卫生部门18日发表声明说，美军17日晚对也门西部荷台达省伊萨角港发动的空袭已造成74人死亡，另有171人受伤。

荷台达省一名当地居民向新华社记者证实，“美军这次轰炸伊萨角港石油设施造成的伤亡者大都是港口雇员、卡车司机等平民”，在随后的袭击中救援队也成为了目标。

据胡塞武装控制的马西拉电视台18日报道，美军发动了两轮空袭，导致燃料贮存罐失火。美国中央司令部17日在社交媒体发文说，美军当天袭击了胡塞武装控制的伊萨角港，该港口被“摧毁”。

也门胡塞武装18日凌晨对以色列发动袭击，迅速回应了美军此次空袭。以色列国防军18日早间发表声明说，以空军拦截了也门胡塞武装发射的一枚导弹。

伊萨角港位于也门西部荷台达省的港口城市荷台达西北，被认为用于向也门北部胡塞武装控制的省份进口燃料。

美国3月15日开始对也门胡塞武装进行大规模空袭，胡塞武装随后对美国航空母舰及其随行舰只发动打击。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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