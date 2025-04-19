4月18日，“共植友谊林 携手向未来”中拉友好植树活动在北京举行。中拉出席嘉宾表示，双方正积极筹备中拉论坛第四届部长级会议，期待未来加强友谊合作，携手推动绿色发展。

“中国与拉美和加勒比国家同为全球南方国家，是共谋和平、共同发展的天然伙伴。”中国友好和平发展基金会理事长李希奎说，在中拉论坛机制助力下，中拉命运共同体建设成果卓然，在此栽种的友谊林也是双方携手应对气候变化，推动绿色发展，共同践行全球发展倡议决心的体现。

图为活动现场。新华社记者 白鑫雨 摄

李希奎表示，今年11月，《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）将在拉美举行，这也为中拉关系发展带来新机遇。

拉美和加勒比驻华使团长、乌拉圭驻华大使卢格里斯说，拉美和加勒比地区有很多发展中国家，地区环境亟待保护，“我们非常关注气候领域，希望未来继续和中国合作应对气候变化问题。”

图为植树现场。新华社记者 陆君钰 摄

中国政府拉美事务特别代表邱小琪表示，今年中拉论坛迎来正式运行十周年，在该框架下已成功举办三届部长级会议及涵盖31个领域分论坛的百余场活动，成为中拉合作的主渠道。相信今年将在北京举行的中拉论坛第四届部长级会议必将成为中拉团结合作盛会。

据悉，该活动由中国人民对外友好协会主办，北京市朝阳区人民政府承办，来自中方部委、中拉友协、拉美和加勒比各国驻华使节及留学生代表等约100人出席。（记者陆君钰、白鑫雨）

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