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辛识平：中柬铁杆友谊历久弥新

2025年04月19日09:13 | 来源：新华网
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新华社北京4月18日电 题：中柬铁杆友谊历久弥新

辛识平

四月的金边，洋溢着柬埔寨传统新年的欢乐与老友相聚的喜庆。习近平主席时隔9年再次到访，同柬埔寨领导人共叙友谊、共谋发展。

此访期间，两国领导人共同见证中柬双方交换30多份双边合作文本，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生、新闻等多个领域。双方发表联合声明，一致同意携手构建新时代全天候中柬命运共同体、共同落实三大全球倡议，宣布2025年为“中柬旅游年”。沉甸甸的访问成果，见证中柬友谊牢不可破、历久弥新。

中柬两国是友好邻邦，友谊源远流长。从中国唐代真腊王室成员到访长安，到中国瓷器经海上丝绸之路运往柬埔寨，再到中国元代周达观所著《真腊风土记》成为研究柬埔寨历史的重要文献，中华文明和高棉文明跨越历史长河相映生辉。中柬关系由两国老一辈领导人亲手缔造、精心培育，经受了国际风云变幻考验，始终坚如磐石。特别是近年来，在习近平主席和柬埔寨领导人的战略引领下，两国积极构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，两国人民双向奔赴、相互成就，两国关系乘风破浪、行稳致远。

平等互利是中柬命运共同体的强大动力。中国长期是柬埔寨最大贸易伙伴国和最大投资来源国，两国产业链供应链合作不断深化，中柬两国共同开发建设的西哈努克港经济特区成为当地经济发展的“火车头”……在双方持续推动下，中柬“钻石六边”合作架构不断走深走实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设取得积极进展，合作质量不断提升，铁杆友谊成色十足，中柬关系的提质升级可谓顺时应势、水到渠成。

日益密切的人文交流，让中柬友谊之树枝繁叶茂。从暹粒吴哥国际机场中柬文化走廊启用到举办澜湄国际电影周，从传统艺术展览到现代文艺演出，从学术研讨到青年交流……民心相通的桥梁在一次次交往中越建越宽。两国人民越走越近、越走越亲，人民友好基础越筑越牢，为双边关系不断向前发展注入新的活力。

当前，世界百年变局加速演进，中柬两国都处在国家发展的关键阶段，深化中柬命运共同体建设完全符合两国人民根本利益。面向未来，双方以构建新时代全天候中柬命运共同体为新起点，深化更高水平政治互信，拓展更高质量互利合作，筑牢更高层次安全保障，开展更高频率人文交流，强化更高标准战略协作，必能为两国合作注入澎湃动力，更好造福两国人民，为世界和平发展注入更多正能量！

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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