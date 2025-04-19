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联合国工发组织：美国滥施关税的做法是错误的

2025年04月19日07:02 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳4月18日电（记者孟凡宇 于涛）联合国工业发展组织（工发组织）18日在其网站上发表文章说，美方滥施关税的做法是错误的，将对世界经济增长和产业发展带来巨大风险，削弱发展中国家和最不发达国家充分参与全球贸易的潜力，抵消这些国家工业现代化和经济多元化努力。

　　文章指出，加征关税将推高工业生产成本，降低经济效率，抵消贸易红利，削弱竞争能力，最终危及全球就业，并且会给经济最脆弱的国家带来最沉重打击。加征关税还将冲击关键产业的贸易，扰乱全球产业链。保护主义将减少就业岗位和经济机会，减缓工业化进程，阻碍减贫努力。加征关税既冲击那些经济原本脆弱的国家，也影响实施关税国家本身，还将加剧地缘政治紧张局势和不确定性。美国加征关税并非基于事实，也不会取得预期效果。

　　工发组织总干事穆勒表示，各国应致力于建立更加公平和可持续的全球经济体系，而非设置贸易壁垒。美国退出发展合作、经济合作，拒绝承担共同责任，已经引发危险的连锁反应，一些工业化国家已开始效仿并放弃自身承诺。包括美国在内的所有工业化国家应同发展中国家互利共赢，构建更加公平、更可持续的全球经济，以确保所有国家的长期繁荣，而不是不断削减发展投入，走向保护主义。

　　文章强调，保护主义和贸易壁垒不是解决问题的出路。工发组织呼吁加强全球合作，共同构建更加公正、可持续的国际贸易和经济体系，使各国尤其是发展中国家和最不发达国家能从全球经济中充分获益。

(责编：白宇、卫嘉)

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