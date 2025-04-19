——访柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉

本报记者 章念生 赵益普 包 晗

在习近平主席对柬埔寨进行国事访问之际，柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉在该国首都金边接受本报记者专访时表示，柬埔寨社会各界热烈祝贺习近平主席访问柬埔寨取得圆满成功。此访进一步深化柬中铁杆友谊，扩大柬中各领域合作，推动柬中命运共同体建设走深走实。

今年是中柬建交67周年。亲望亲好，邻望邻好。67年来，中柬两国相互尊重、相互信任、相互支持、相互成就，树立了大小国家平等相待、互利双赢的典范。“在柬埔寨，柬中友谊被称为‘牢不可破的铁杆友谊’。”奈帕德拉表示，“习近平主席此访加强两国友好合作关系，成为柬中关系新的里程碑。”

中国连续多年成为柬埔寨最大外资来源国和最大贸易伙伴。奈帕德拉表示，习近平主席此访为柬中各领域合作带来“充满希望的机遇”。新时代以来，柬埔寨“五角战略”同共建“一带一路”倡议对接。“柬中‘钻石六边’合作架构加快充实，‘工业发展走廊’和‘鱼米走廊’建设不断得到推进。柬中经济领域合作日益密切。”奈帕德拉说，习近平主席的到访为柬埔寨发展增添更强信心。

奈帕德拉认为，习近平主席此次访问巩固了柬中全面战略合作伙伴关系。“在中国助力下，柬埔寨工业和技术部门有望实现现代化转型，柬中在数字经济、绿色能源、人工智能等领域的合作潜力巨大。这将有助于柬埔寨经济持续增长和多元化发展。”奈帕德拉说。

奈帕德拉出席了近日在金边举行的人民日报和柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会。他认为，新闻领域合作是柬中合作的重要方面，媒体作用不可忽视。“柬中高质量共建‘一带一路’是柬埔寨媒体的报道重点之一。”奈帕德拉说，西港特区、金港高速公路、暹粒吴哥国际机场、柬埔寨国家体育场以及大量的柬埔寨农村基础设施改扩建项目，都离不开共建“一带一路”倡议的支持，对柬埔寨的工业化和城镇化进程至关重要。

奈帕德拉非常关心柬中人文交流。“人文交流、民心相通是柬中合作的重要基础。”奈帕德拉表示，柬中双方将举办更多文化教育交流活动，增进两国民众的相互了解，赋予新时代全天候柬中命运共同体更丰富的内涵。

《 人民日报 》（ 2025年04月19日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)