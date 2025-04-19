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携手构建新时代全天候中柬命运共同体（和音）

2025年04月19日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　中柬两国领导人一致同意携手构建新时代全天候中柬命运共同体，充分表明中柬铁杆友谊拥有深厚历史积淀、牢固政治基础、强大内生动力，两国将始终走在构建人类命运共同体前列

　　

　　“古交如真金，百炼色不回。”中柬铁杆友谊历经岁月洗礼和风雨考验，始终初心如磐、成色十足。时隔9年，习近平主席再次对柬埔寨进行国事访问。两国领导人共叙友谊、共谋发展，一致同意携手构建新时代全天候中柬命运共同体，充分表明中柬铁杆友谊拥有深厚历史积淀、牢固政治基础、强大内生动力，两国将始终走在构建人类命运共同体前列。

　　中柬友好跨越千年，两国人民始终双向奔赴、相互成就。无论国际风云如何变化，中柬两国坚守信义、守望相助，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终坚定相互支持，树立了大小国家平等相待、真诚互信、互利共赢的典范。2016年，两国领导人一致决定中柬继续做高度互信的好朋友、肝胆相照的好伙伴、休戚相关的命运共同体。2019年，中柬率先签署构建命运共同体行动计划。2023年，双方开启建设高质量、高水平、高标准中柬命运共同体的新时代。

　　构建中柬命运共同体是历史的选择、人民的选择。睦邻友好是中柬命运共同体的历史底色，重情重义是中柬命运共同体的鲜明特征，平等互利是中柬命运共同体的强大动力，包容互鉴是中柬命运共同体的深厚底蕴。面对当前世界百年变局加速演进，中柬两国领导人一致同意携手构建新时代全天候中柬命运共同体，完全符合两国人民根本利益。柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森表示，两国决定构建新时代全天候命运共同体，将百尺竿头更进一步，推动双边关系高水平、高质量、高标准发展。

　　当前，中柬两国都处在国家发展的关键阶段。中方相信柬埔寨国家发展振兴之路一定会越走越宽广，愿同柬方共享机遇、共谋发展。访问期间，两国领导人共同见证中柬双方交换30多份双边合作文本，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助等领域。双方将大力推进高质量共建“一带一路”合作，不断充实“钻石六边”合作架构，为各自现代化建设注入新动力。中方鼓励更多中国企业赴柬投资，向柬埔寨开放超大规模市场，进口更多柬埔寨优质农产品。两国将以“中柬旅游年”为契机，进一步增进相互了解和友好感情，促进中柬文明交流互鉴。

　　面对贸易战破坏多边贸易体制、冲击世界经济秩序，各国要团结起来，把国家安全和发展主导权牢牢掌握在自己手中，坚持相互尊重、互利共赢、共同发展，携手构建人类命运共同体。作为全球南方重要力量，中柬拥有坚守和平、团结、合作的共同价值追求，反对一切单边霸凌行径，践行真正的多边主义，坚决抵制集团对立和阵营对抗，加强在东盟、澜湄合作等框架内协调和合作，共同维护本地区来之不易的和平发展局面。两国将用好中柬政府间协调委员会机制，办好两国外长、防长“2+2”战略对话，携手应对风险挑战，维护双方共同利益。柬埔寨首相洪玛奈表示，在单边主义引发世界局势动荡、多边贸易体系受到冲击的形势下，中国发挥了领导作用，为世界提供了宝贵的稳定性。柬方愿同中方加强协调和配合，维护双方共同利益。

　　“柬中友谊、团结、合作万岁！”当地民众手持红色横幅，表达对中柬友谊的美好祝愿。中方愿同柬方一道，以构建新时代全天候中柬命运共同体为新起点，乘势而上，加强合作，深化更高水平政治互信、更高质量互利合作、更高层次安全保障、更高频率人文交流、更高标准战略协作，为两国人民带来更多福祉，为地区乃至世界和平稳定贡献更多正能量。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月19日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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