——中越各界人士高度评价习近平总书记、国家主席对越南的国事访问

本报记者 沈小晓 孙广勇 张矜若

应越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平近日对越南进行国事访问。访问期间，双方发表《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》。两党总书记共同见证中越双方签署的45份双边合作文本展示，涵盖互联互通、人工智能、海关检验检疫、农产品贸易、文化和体育、民生、人力资源开发、媒体等领域。

接受本报记者采访的中越各界人士普遍认为，习近平总书记此访进一步巩固了“越中情谊深、同志加兄弟”的传统友谊，朝着“六个更”总体目标全面推进两国战略合作，为加快构建具有战略意义的中越命运共同体指明了方向，为亚洲和世界提供了更多稳定性和正能量。

“为今后一个时期两党两国关系发展指明方向”

今年是中越建交75周年。访问期间，习近平总书记同苏林总书记举行会谈，并分别会见梁强主席、范明政总理、陈青敏国会主席。在友好、坦诚的气氛中，双方相互通报各自党和国家情况，就继续深化全面战略合作伙伴关系、推进具有战略意义的中越命运共同体建设以及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成重要共识。

“习近平总书记此访延续近年来双方高层互访的传统，在两党两国关系史上写下重要一笔。两党两国领导人对越中关系发展作出战略引领和重要部署，为今后一个时期两党两国关系发展指明方向，将让越中务实合作取得更多突破性成果，为两国各自发展带来切实利益。”越南驻华大使范清平表示。

越中友协副主席阮荣光一直致力于越中友好交往。4月15日，他参加了中越人民大联欢活动。他表示，两党两国领导人共同擘画双边关系发展新蓝图，共同引领双边关系取得更大发展，符合两党、两国政府和两国人民的根本和长远利益。阮荣光表示：“越中携手加快构建具有战略意义的命运共同体，释放了两党两国团结友好、共同迈向现代化的积极信号。”

“越中两国有共同的理想信念，在争取国家独立和民族解放事业进程中相互支持、相互成就。”越南资深翻译家吴彩琼表示，如今，双方着眼人民长远福祉不断深化合作。“我们是山水相连的好邻居，有许多共同追求，更需要在合作中实现共赢。”吴彩琼说。

“习近平总书记成功访问越南，进一步增进两国政治互信。”越南社会科学院亚洲太平洋研究所研究员邓氏翠河表示，两国推进互利合作，加快构建具有战略意义的越中命运共同体，是符合双方共同利益、服务于各自国家长远发展目标的战略选择。

越中友协执委会委员阮世事表示，中国重视发展与周边国家的关系，习近平总书记提出的亲诚惠容理念为中国发展与周边国家关系提供重要指引。“特别是面对复杂演变的国际形势，中国开展与越南等周边国家的友好合作，有利于增进理解与互信，实现共同繁荣。”阮世事说。

“推动两国经贸合作朝着更深入、更全面的方向发展”

中越双方同意，加快两国发展战略对接，落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，优先加快推进两国铁路、高速公路、口岸基础设施互联互通。

作为越南首条城市轻轨，中企承建的河内轻轨吉灵—河东线极大改善了沿线交通拥堵情况，方便了民众出行。今年39岁的杨成兴是该轻轨的运营司机。他表示，吉灵—河东线代表了中国先进的轨道技术和施工能力。“我对中国的轻轨技术非常钦佩，信赖设备质量。期待越中两国开展更多合作，促进两国互联互通和经济发展。”杨成兴说。

中铁十六局越南公司经理李克庆表示，铁路合作将促进中越双边贸易、便利货物流通，助力越南经济发展，也将推动双方在制定工程标准、开发新技术和新材料、提升维护管理实践等方面的合作。

中国南方电网越南永新一期电力有限公司副总经理潘玉锦城表示：“永新燃煤电厂一期项目的圆满落成与高效运营，为越南经济社会发展和电力现代化作出贡献。习近平总书记此访有助于越中双方进一步深化两国能源领域务实合作，助力构建具有战略意义的越中命运共同体。”

在近日举行的第三十四届越南国际贸易博览会上，一家越南人工智能公司与中国企业成功签订300台人工智能咖啡机等采购协议，签约金额达750万美元。该公司总经理黎宣威表示，很多越南企业都与中国企业有着紧密的合作关系。“习近平总书记此访推动两国经贸合作朝着更深入、更全面的方向发展。期待未来有机会去中国深圳等地考察智能化等领域的最新发展成果，并引进相关技术。”黎宣威说。

近年来，中越经贸合作成果丰硕。2024年，双边贸易额突破2600亿美元大关。“习近平总书记此次访问进一步加强两国战略沟通和战略互信，有助于两国企业推动创新合作模式，促进跨境电子商务与国内传统产业融合发展。”中国社科院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平表示，中越在数字化转型、人工智能等领域合作潜力巨大。

“有两党两国领导人的战略引领，今后两国民众将越来越亲近”

习近平总书记访越期间，双方重申以2025年中越建交75周年暨“中越人文交流年”为契机，办好系列连民心、有温度、接地气的人文交流活动，巩固两国民意基础。

越南河内国家大学汉学家傅氏梅表示，如今，中文教育在越南非常热门，很多大学生都选择中文作为第二外语专业，“希望两国年轻人一定好好珍惜机会，坚定为越中友好事业作贡献的信念。期待两国人民常来常往，共同推动两国人文交流结出更多硕果。”

越南旅行社旅游顾问陈世昌见证了两国旅游合作的持续升温。他表示，习近平总书记此访将进一步密切两国人文交流。“我相信有两党两国领导人的战略引领，今后两国民众将越来越亲近。”陈世昌说。

中方将邀请越南青年来华开展“红色研学之旅”，让河内大学中文系学生阮娇銮备受鼓舞。阮娇銮告诉记者，习近平总书记访问越南进一步夯实两国友好的民意基础，为两国人民加深了解创造更多机会，对促进两国人文交流意义重大。“期待两国在教育、影视、文学等领域开展更多交流合作。”阮娇銮说。

曾在中国留学9年的越南国家歌舞剧院常任指挥童光荣被誉为“连接中越友谊的音乐家”。他多次邀请越南青年音乐家演出《春节序曲》《梁祝》等中国经典乐曲。童光荣表示，今年是“越中人文交流年”，他将更积极地参与两国的文化交流，以艺术为桥梁，促进深化两国人民特别是年轻人之间的友谊。

越南青少年学院学生赵氏莲表示，期待越中两国年轻人常来常往，为促进两党两国传统友谊贡献青春力量。

近日，人民网新增上线越南语等3个语种频道。越通社《越南画报》副总编辑何氏祥秋表示，越南各界尤其是新闻界十分关注中国媒体的报道，人民网越南语频道的上线架起越中沟通交流的桥梁。“媒体合作将让两国人民及时了解两国动态，促进文化交流、增进两国团结，共同推动构建具有战略意义的越中命运共同体。”何氏祥秋说。

（本报记者牛震、于景浩、邢雪、刘刚、杨晔参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月19日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)