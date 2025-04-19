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三里屯国际志愿服务队吸引来自13个国家的外籍人士参与——

“你好，我们是国际志愿者！”（我在中国·行耕记）

本报记者 吴雪聪 丁美栋
2025年04月19日04:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　三里屯国际志愿服务队部分成员合影。

　　志愿者兰娜（左）在小屋内帮助外国游客使用APP。
　　本版图片均由受访者提供

　　外籍志愿者在三里屯一家养老院内与老人合影留念。

　　扫码观看视频

　　开栏的话

　　现在，有越来越多的外国人来到中国，他们有的是深入社区的国际志愿者，有的是见证产业升级的外籍工程师，还有的醉心于中国古典文化研究……他们真切地感知着中国的可信、可爱、可敬，也对中国产生了深厚情感。从今天起，本版推出《我在中国·行耕记》专栏，分享他们的故事，以飨读者。

　　

　　三里屯，北京最繁华的商业街区之一。在熙熙攘攘的人流中，有一间橙色边框的透明小屋，静静地矗立在三里屯太古里南广场一角。

　　每天下午，小屋附近总会出现一些“洋面孔”，身穿黄马甲，风雨无阻地为过往游客提供咨询服务。他们，正是三里屯国际志愿服务队的成员。

　　这支成立于2023年5月的队伍，目前已有队员122人，其中有40名是来自13个不同国家的外籍成员。不同肤色、不同国度的青年，为何走上北京街头，成为国际志愿者？记者进行了探访。

　　

　　随手公益  积攒大能量

　　下午3时，马来西亚籍留学生颜芯洁来到小屋，开门、拉开桌椅、搬出立牌海报。2分钟后，东西收拾妥当，新一天的值班开始了。

　　“请问怎么用App打车？”不一会儿，一对外国夫妇便前来问询。颜芯洁一边拿出手机演示，一边比画指路，临走还送上“秘籍”：把上车点定位在几百米外，避开拥堵路段，省心又省时！

　　颜芯洁今年只有22岁，却已是团队的“骨干”。一周至少4次值班，让她积攒了不少志愿经验：有外国人突然停下脚步，东瞧瞧、西望望，八成就是遇到麻烦了。

　　“许多外籍游客，在异国他乡求助会犹豫和紧张，我们作为同在中国的外国人，某种程度上可以更快地和他们拉近距离、送上温暖。”颜芯洁说。

　　外国游客通常问些啥？26岁的阿尔巴尼亚籍志愿者布里肯娜·兰娜向记者细数起来：卫生间怎么走？怎么租充电宝？如何线上打车、买票、订餐？……问题虽小，却关乎每个人的在地体验。

　　一次，一名爱尔兰老人路过小屋，一脸焦急地向兰娜求助：自己第一次来亚洲旅游，不懂电子支付，付款、乘车都碰到了麻烦。兰娜听罢，挨个教老人使用起中国App，还为他预定了一辆出租车。“听到老人对我说谢谢，我心里满满的成就感！”

　　每个工作日的下午3—6时，周六日及节假日延长至晚上8时，总会有志愿者到三里屯“打卡”。除此以外，还有一个7×24小时在线的特殊成员——

　　“这是我们的AI志愿者Alice！”拿起桌上的人形立牌，印度籍志愿者阿迪特·拉斯托吉介绍：去年，团队开发了AI问答系统，不仅支持语音、文字两种模式，还掌握几十种语言，可在线回答各类在京生活问题。

　　“每周，我们都会‘喂’给Alice最新语料。作为‘北京通’，Alice已服务超3.2万人次。”拉斯托吉骄傲地说。

　　多彩活动  架起暖心桥

　　不只在街头。如今，外籍志愿者的足迹还深入三里屯社区一线，开展起丰富多彩的活动。

　　去年8月，志愿队策划了一场学生公益课程——“探索神秘的巴尔干半岛”。作为主讲人的兰娜，虽然兴奋于可以介绍自己的家乡，但也内心忐忑：能有多少中国小朋友，会对数千公里外的一个陌生南欧半岛感兴趣？

　　结果给了兰娜一个大惊喜：短短几天内，就有30多人报名，比预期人数多了一倍。活动当天，兰娜细致地讲起家乡的地理环境、人文风俗、趣闻轶事，小朋友们听得入神，甚至到午饭时，有的孩子嘴里还念叨着巴尔干半岛上国家的名字。

　　“友好交往的前提，是对不同文化有探索欲。能够在幼小的心灵里留下好奇的种子，我太开心了！”兰娜说。

　　除了一小，还有一老。和中国老人接触的经历，让颜芯洁始终难忘。

　　去年7月，志愿队来到三里屯的一家养老院看望老人。“一开始我也没底，语言不通、年龄差大，活动会不会冷场？”作为活动主持人的颜芯洁心里直打鼓。

　　没承想，老人们在现场十分热情：即便坐在轮椅上，也颤颤巍巍地鼓掌拍手。望着老人眼角笑起的褶皱，颜芯洁仿佛看到了自己家乡的爷爷奶奶，内心涌起阵阵暖流。唱歌、剪纸、讲故事……大家度过了难忘的一下午。

　　“后来，我们又去了两次养老院，爷爷奶奶们还记得我们，特别高兴地打招呼！”颜芯洁回忆道，“这说明，爱是不分国界的。”

　　每一场活动结束，都有一个瞬间凝结在小屋的照片墙上。满墙的纪念照中，有一幅手绘画作格外吸睛：一个瓷器，右半边是中国传统的青花图案，左边则是色彩斑斓的非洲纹样。

　　“这是参与活动的中国小朋友画的，象征着中非一家亲！”加纳籍志愿者卡纳多·莫里斯介绍。去年9月，中非合作论坛峰会在京举办期间，志愿队也在三里屯南广场策划了一系列非洲文化展演活动。非洲鼓、非洲舞、绘制非洲面具……现场气氛热烈，吸引了上百名游客前来参与。

　　“这些活动是一座桥梁，既让我们外国人更了解中国，也让中国当地人更了解世界。”巴基斯坦籍志愿者杜乐介绍，2024年志愿队共举办89次活动，涵盖国际文化交流、体育赛事、商业合作等多方面，促进了跨文化交往，增强了互信基础。

　　建立连接 他乡变故乡

　　为啥要加入志愿队？外籍志愿者们的答案共同指向了一个词——“连接”。

　　“其实，有些在华外国人平时更习惯待在外国人圈子里，缺少和当地人深入交流的机会。”拉斯托吉坦言，“做志愿给了我们一个宝贵的契机，可以深入感受中国风貌。面对面、心连心的连接，融化了差异的坚冰，也消弭了误解与隔阂。”

　　现在，志愿队正在把“连接”带向更远处。

　　“去年，我们对三里屯的部分外卖员、服务员进行了语言培训，还将AI志愿者Alice引入三里屯商圈里的门店，帮助企业开设国际志愿服务站点。”三里屯国际志愿服务队队长袁乾铭介绍，志愿队正在与更多单位合作，努力提高三里屯社区国际化服务水平。

　　如今，随着中国“免签朋友圈”进一步扩大，越来越多的外国游客来到北京，三里屯日均客流量已达5万—8万人次。“近年来，我们努力打通外国人在华旅游生活的‘最后一公里’，让三里屯成为入境游客感受现代北京的一个窗口。”三里屯街道工委副书记白少飞介绍，通过资金支持、场地配合、协调对接等多种手段，街道全面支持三里屯国际志愿服务队发展，对外服务水平跨上新台阶。

　　目前，三里屯国际志愿服务队已累计了5600余小时的志愿时长，高峰期日均服务游客20—30人次。“通过志愿服务，我们希望更多外籍人士从‘他乡之客’变成‘故乡之人’，乐在北京、留在北京、爱上北京。”袁乾铭说。

　　身在小屋，眼中的颜色总是缤纷的：橙色的立牌、蓝色的自制地图册，黑板上还有大家用五颜六色的水彩笔留下的话。而这种多彩，恰恰就是这支队伍的一个生动注脚——来自多元背景的国际青年，因志愿服务相知相亲、互信互爱，共同编织出一幅多彩的和谐画卷。

　　一天的值班结束，已是太阳西沉，夜色初露。伴着小屋的黄色灯光，兰娜打开志愿日记，写下今日见闻——

　　“我付出了可计算的时间和精力，但收获了无价的美好回忆！”

(责编：卫嘉、白宇)

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