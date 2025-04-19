风浪中的定力、动力、磁力——

中国国家统计局16日发布的数据显示，今年一季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长5.4%，国民经济实现良好开局。

国际观察人士认为，在国际环境变乱交织、不利影响加深的背景下，这一成绩来之不易，彰显中国经济强大定力与澎湃动力。中国以自身高质量发展的确定性来应对外部变化的不确定性，为世界经济带来更多信心与力量，也坚定了各国企业与中国共享机遇、共赢未来的决心。

彰显中国经济韧性与应对世界变局的定力

一季度中国GDP同比增长5.4%，增速高于去年全年5%的增速，也高于去年一季度5.3%的增速，在全球主要经济体中名列前茅，延续了稳中向好、稳中回升的态势。

德中经济、教育和文化协会主席贝恩德·艾因迈尔表示，当前贸易摩擦频发、全球经济承压背景下，中国经济在复杂环境中保持了相对稳定的增长势头，这种稳定性本身就是一种重要的全球公共产品，有助于对冲全球市场不确定性。

在巴西圣保罗州立大学政治经济学教授马科斯·皮雷斯看来，中国保持经济稳定性和政策可预期性，为世界经济注入一针强心剂，成为应对全球动荡的重要力量。

中国国内消费的亮眼表现受到国际人士高度关注。阿根廷经济学家哈维尔·阿德尔方表示，中国国内市场对中国经济增长的引擎作用愈发凸显，在面对不利外部环境时显现出更强韧性。英国伯明翰大学教授约翰·布赖森说：“中国经济正朝着更均衡的方向发展，其中一个重要变化就是内需提振。”

中国经济发展韧性的背后，离不开政策保驾护航。泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏说，这得益于去年围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求等五个方面一揽子增量政策的实施，以及今年加力扩围实施“两新”政策。“一季度经济数据彰显中国经济韧性与应对世界变局的定力。”

科技创新成为中国经济增长重要动力

中国经济在实现“量”的合理增长的同时，“进”的步伐更加稳健，创新引领作用持续增强，发展新动能加快培育壮大。一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.7%，创新动力不断增强；非化石能源消费占能源消费总量的比重比上年同期提升了1.5个百分点，绿色发展扎实推进。

新加坡华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭表示，高技术制造业成为中国工业转型升级的重要引擎，中国工业正朝着高端化、绿色化和智能化方向发展。

悉尼科技大学澳中关系研究院副教授张越说，中国正加快构建现代化产业体系，培育壮大新质生产力，以扎实步伐迈向高质量发展。

在科特迪瓦经济学者、发展问题专家亚历西克斯·比赫看来，在全球化和数字化背景下，科技创新成为中国经济增长和国际竞争力提升的重要动力。

中国对高技术领域的持续投入，令不少观察人士印象深刻。一季度，中国高技术产业投资同比增长6.5%，其中，信息服务业、航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业、专业技术服务业投资分别增长34.4%、30.3%、28.5%、26.1%。

乌兹别克斯坦政治观察家哈利洛夫认为，中国持续推动科技创新，不断加大在人工智能、新能源、新材料等领域的投入，取得积极成果。

高水平对外开放成吸引外商投资兴业磁力

面对严峻复杂的外部环境，中国坚定不移办好自己的事，以高质量发展和坚定不移扩大对外开放，不断为世界提供新机遇。中国经济增长的稳定性和政策可预期性，让中国市场磁力十足，持续成为兴业展业的热土、合作共赢的舞台。

汤之敏说，中国坚定不移扩大高水平对外开放，以自身发展为全球经济注入更多稳定性，为东盟及世界提供了市场机遇、投资机遇和增长机遇。

“非洲国家高度关注中国经济走势。”坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学经济学教授汉弗莱·莫西说，中国不仅是非洲国家主要的贸易伙伴，更是基础设施、农业现代化与数字经济等领域的重要合作方。中国经济今年实现良好开局，意味着更多互利机遇将延续。

近期，消博会、广交会接连举办，中国迎接八方来客，与全球共享市场机遇，同各国共促自由贸易，实现互利共赢。中国被众多跨国企业视为“不可错过的投资机遇”，“到中国去”成为越来越多跨国企业的共识。

英国商会贸易政策负责人威廉·贝恩表示，中国的市场潜力和确定性为英国企业提供了值得信赖的增长路径，正吸引英国企业加大投入。

埃及阿拉伯研究中心顾问阿布·贝克尔·迪卜说，中国庞大的市场规模、科技创新领域的蓬勃发展以及扩大开放的坚定承诺，为跨国企业在华发展提供了肥沃土壤。外资持续涌入凸显跨国企业对中国经济的信心。

（据新华社北京4月18日电 记者杜静）

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