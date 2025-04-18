新华社华盛顿4月16日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会主席鲍威尔16日表示，美国政府已宣布的关税上调幅度远超预期水平，其带来的经济影响同样可能超出预期，令美联储货币政策制定面临更棘手局面。

鲍威尔当天在芝加哥经济俱乐部发表讲话时说，加征关税将推高通胀和抑制经济增长。调查数据和市场指标都显示，短期通胀预期已显著上升，受访者普遍将矛头指向关税政策。

鲍威尔在发言后的对话环节中表示，在现任政府正在实施的重大政策调整影响下，美国经济很可能会放缓，失业率或将上升，而随着关税政策逐步生效，通胀也可能上升。

他说，供应链中断这类问题往往需要较长时间才能解决，可能使原本一次性的通胀冲击演变为更持久的压力，这正是美联储担忧的情况。以汽车行业为例，其供应链很可能面临“严重中断”，且这一修复过程或将持续数年，进而延长通胀周期。

鲍威尔还说，这些政策调整从根本上改变了美国长期奉行的某些政策方针，而美联储对此缺乏可供参考的经验。他说，即便是95年前出台的《斯穆特－霍利关税法》，其设定的关税税率也没有当前这么高。美联储在决定是否调整利率前，将继续观察加征关税及其他经济政策的实际影响。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、哈佛大学教授卡伦·戴南15日表示，货币政策制定者正面临艰难的平衡之举。她预计美联储在年底前都将维持利率不变。

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