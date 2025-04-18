《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（柬埔寨语版）在柬埔寨主流媒体播出
2025年04月18日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（柬埔寨语版）启播仪式现场。中央广播电视总台供图
人民网金边4月17日电 （记者程是颉、赵益普）在国家主席习近平对柬埔寨进行国事访问之际，4月17日，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（柬埔寨语版）在柬埔寨启播。柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森致贺信，对节目播出表示热烈祝贺，希望节目落播能为推动双方相知相亲注入深厚持久的文化力量，同时为解决全球共同面临的热点问题带来启迪。
中央广播电视总台精品节目《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（柬埔寨语版）精心选取习近平主席重要讲话、文章、谈话中所引用的中国古籍和经典名句，聚焦生态环保、文化传承、文明交流互鉴、现代化建设等主题，以国际化视角和生动真实的画面，向柬埔寨受众展现中华优秀传统文化精髓，阐释习近平主席治国理政思想的深厚历史文化根基。
节目即日起在柬埔寨国家电视台、Fresh News新闻网、仙女电视台、金凤电视台等柬埔寨多家主流媒体落地播出。《柬华日报》《大都市报》等当地报纸刊发节目播出预告消息。柬埔寨新闻部官网、柬埔寨新闻社、柬埔寨国家广播电台网站、Fresh News新闻网、仙女电视台网站、柬中记者协会网站、酸角树新闻网等20余家柬主流媒体发布相关报道。
《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（柬埔寨语版）启播仪式现场。中央广播电视总台供图
(责编：刘叶婷、杨牧)
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