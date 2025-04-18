中国网4月16日讯（记者李智）在全球经济格局深度调整的背景下，由美国单方面滥施关税点燃的贸易战持续成为国际焦点，引发外媒广泛热议。外媒认为，美国希望通过“关税大棒”改善其国内问题，不仅难有作为，还将对世界经济乃至美国普通消费者带来严重影响。

新加坡《联合早报》报道称，美国总统特朗普认为，对他国加征关税可以解决当前美国的诸多问题。从其挥舞“关税大棒”以及大砍联邦政府部门开支可以看出，本届美国政府急切想要达到一些目的，其中包括减少美国巨额的负债和财政赤字、重振制造业等。施加关税胁迫他国降低或取消对美国的进口关税，或许在某种程度上美国认为的贸易问题可以得到改善，但却不可能解决结构性问题。

文章指出，美国政府把问题都归咎于他国，但很多美国著名经济学家和企业家却并不认同。他们认为，这种行为最后可能产生的效果是搬起石头砸自己的脚。事实上，除去这种短期措施，特朗普政府也难有其他作为，因为美国的经济问题是结构性的，特朗普不可能在其四年任期内完成彻底的结构性改革。

《南德意志报》分析指出，美国政府的反复无常让企业、投资者和消费者感到抓狂。因为这些措施影响了人们的长期决策：无论是购买私人房产，还是建造工厂。文章强调，欧洲无法改变美国总统的想法，但应该以更加清晰、自信的路线去应对。

《柏林日报》关注到了美国政府的贸易战策略对美自身经济的影响。该报认为，特朗普政府宣布发动贸易战，但忽视了中国的经济实力，美国不可能摧毁它。文章认为，相反，特朗普政府正在摧毁美国自身的经济。美国政府宣布对所有从中国进口的产品加征关税，将扼杀两国之间的贸易。事实上，美国依赖于一些来自中国的产品，包括医药中间体、芯片和稀土等。因受贸易战影响，美国所有依赖进口的商品价格在该国国内均可能大幅上涨，而中国作为供应国往往不可替代。

俄新网也在援引专家观点时指出，考虑到美国和中国在世界经济中所占的份额以及两国之间的深度融合，当前贸易冲突潜在的全球影响是史无前例的。目前，美国消费市场对中国进口商品的依赖程度非常高，长期维持高关税可能会对美国普通消费者的钱包带来严重影响。大多数经济学家认为，这将不可避免地引发通货膨胀，对美国的生活水平、国内稳定产生负面影响，并可能降低美国民众对本届美国政府的支持率。

来源：中国网

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