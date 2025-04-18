中国日报网4月17日电 美国所谓“对等关税”如风暴般冲击美国企业界，从玩具巨头到亚马逊网店卖家，无不面临提价或倒闭的两难抉择。

彭博社报道截图

据美国彭博社报道，玩具制造商筑愉集团（Zuru）首席执行官尼克·莫布雷表示，我们花了22年时间建立这家企业，而一两个人就能对它造成如此严重的破坏，“这实在让人难以理解”。

筑愉集团凭借中国强大的制造业生态，生产从机器人宠物Pets Alive、软弹枪玩具XShot到Millie Moon、Rascals尿布等产品，销往美国沃尔玛和塔吉特等零售巨头。然而，美国对华高额关税正威胁该公司的生存。

莫布雷表示，美国政府的高额关税已经让他的公司“瘫痪”，使其别无选择，只能提高零售价格。

“以目前的关税水平来看，至少玩具的零售价格会翻倍。”莫布雷说，“我们和大多数竞争对手的处境一样，因为80%的玩具都是在中国制造的。美国政府可能会从全美各地的家庭和孩子们手中‘偷走圣诞节’。”

莫布雷强调，中国的制造优势是筑愉集团成功的关键。过去22年，他与兄长马特在中国建立起强大的生产网络，筑愉集团成长为可与美泰和孩之宝媲美的玩具大厂。

谈及是否将生产转移至美国或其他国家，莫布雷表示这“不可行”，因为中国拥有“完整的制造生态和紧密的供应链”。他表示，相比之下，其他地方的供应链远无法与中国媲美。

美国关税的冲击从大企业已经蔓延至小商家，亚马逊卖家同样深陷困境。

《华尔街日报》报道截图

据美国《华尔街日报》报道，美国对中国商品加征关税，令亚马逊卖家拉蒙·冈萨雷斯的亚马逊网店面临生存危机。这位46岁的古巴裔美国人经营的网店销售家庭纸牌游戏，一直依赖从中国定期发货。冈萨雷斯从中国采购价格实惠的商品，然后在亚马逊上出售给美国消费者。

然而，美国对华关税飙升让他的生意岌岌可危，短短一周内，关税就升级到可能让他关门大吉。大大小小的亚马逊商家都面临着类似的困境：他们不想提价而打击需求，但也无力承担增加的经营成本。

冈萨雷斯表示，关税政策“让一切价格都可能成倍上涨”。他从中国采购的纸牌游戏，例如热销的卡纳斯塔纸牌（Canasta）套装售价仅24.97美元。但若将关税转嫁至消费者，价格可能涨至39.99美元，他担心这会“吓跑顾客”。

中国供应链的高效和低成本是冈萨雷斯生意成功的关键。他强调：“中国制造这些材料的价格最划算。”

冈萨雷斯最大的担忧是即将到来的夏季订单截止日期，他通常在这个时候下单来为假日季备货，140万美元的年收入大部分来自年底最后几个月。如果关税维持不变或增加，他可能被迫解雇他的三名员工并关闭网店。

(责编：艾雯、崔越)