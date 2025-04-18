美国政府近期滥施关税，遭到多方反对。非洲各界人士表示，美方行为毫无道理，美国的单边主义行径也让各方意识到美国不是可靠的合作伙伴。美国的做法只会让自己陷入孤立，而全球南方国家将进一步加强合作。

肯尼亚国际关系学者 卡文斯·阿德希尔：美国政府这种明显随意滥施关税的行为，没有任何合理依据。我认为美国并不代表整个世界，它只是世界上的一个国家而已，所以美国的行为并不意味着世界各国就无法进行合作了。我们很多来自全球南方的人都认为，中国的成功为世界其他国家带来了机遇，而美国的单边决策却给世界其他国家带来了伤害。

南非全球南方新闻网首席执行官 艾比·马科：美国政府现在相当于把整本规则手册扔出了窗外。他们更加倾向于单边主义，这不是全球所需要的，也不是国际贸易想要的，更不是商业应有的运作方式。我认为美国政府给了全球南方国家以及发展中国家一个机会，来重塑他们与美国，这个全球最大经济体之间的关系，和他们自己之间进行贸易的方式，因为他们不能再把美国当成可信赖的商业或贸易伙伴。

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