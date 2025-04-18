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英国国际商会秘书长：美关税政策将反噬美国消费者

2025年04月18日09:00 | 来源：央视新闻客户端
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近日，英国国际商会秘书长在接受记者采访时表示，美国的关税政策不仅引起国际市场震荡，同时在反噬美国民众，将成本转嫁给普通消费者

英国国际商会秘书长 索斯沃斯：英国国际商会绝对不支持美国的关税政策，美国消费者将在各方面感受到价格上涨，无论是水果、食品、饮料、汽车还是咖啡，所有的日常用品，在未来几周内所有人都会受到实际影响。

总台记者 杨兢兢：您认为美国的做法对英国和美国之间的长期信任会有影响吗？

英国国际商会秘书长 索斯沃斯：英国“脱欧”的时候，有一种说法是英国脱离欧盟后，可以与美国开展更多商贸合作。最近几周以来，这种说法显然已经行不通了。我很难想象，美国要如何恢复自己的声誉。

总台记者 杨兢兢：英国商界人士认为，英国仍然希望通过与中国更多合作，共同探讨全球贸易的未来，为世界带来更高效、稳定的商业环境。

英国国际商会秘书长 索斯沃斯：英国与中国在数字化、现代化和推动全球贸易数字化转型方面，有着巨大的合作机会。我们需要像全球共同体一样去合作，我们必须这样做，这样全球贸易体系才能比现在更稳固。

(责编：艾雯、崔越)

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