中国日报网4月17日电 近日，美国政府抛出的“对等关税”计划，如巨石投入平静湖面，在国际社会激起千层浪。长期以来，美国在全球贸易体系中占据重要地位，此次“对等关税”政策打破了原有平衡，欧洲、亚洲众多学者和相关领域专业人士纷纷发声，认为这一系列政策绝非经济进步的助力，而是破坏全球贸易秩序的“搅局者”，国际社会亟需回归公平、透明与合作的发展轨道。

“霸权之手”伸向盟友 加速欧洲转向多元化

斯洛伐克投资贸易发展局负责人罗伯特·西蒙契奇（Robert Simoncic）指出，对于欧洲来说，这是一个非常强烈的负面信号。在这样的形势下，欧洲此后的主要计划应该是着眼于其他市场，将原本出口到美国的产品放到其他市场，甚至还有可能进一步扩大市场范围。

柏林自由大学教授、全球劳工组织主席克劳斯 F·齐默尔曼（Klaus F. Zimmermann）则从战略博弈的角度进行了深入分析。他认为，美国加征关税是其战略博弈的一部分，其目的在于迫使欧盟做出重大让步，购买更多美国产品，或者增加从美国进口石油和天然气。但此类短视举措有可能加剧贸易冲突，最终损害双方经济。更具战略性的应对措施应是将贸易关系多元化，减少对美国的依赖。

他同时指出，美国所谓“对等关税”政策最终可能会适得其反，不仅削弱其自身经济，还会加速欧盟转向更加多元化和独立的全球战略。欧盟的回应将塑造国际贸易的未来，凸显出在日益不确定的全球格局中，战略伙伴关系和经济韧性的重要性。

埃及法拉比政治研究中心秘书长穆赫塔尔·戈巴希（Mokhtar Ghobashy）也表达了类似的担忧。许多经济学家批评了美国的这些行动，并发出警告称，这可能会导致全球性的严重经济衰退。这些关税对国际贸易以及美国与许多国家的关系产生了负面影响。

背离“双赢”共识 阻碍全球经济进步

“贸易战没有赢家——这是过去贸易摩擦升级带来的惨痛教训。”伊斯兰堡政策智库Initiate Futures联合创始人兼高级专家汉南·侯赛因（Hannan Hussain）指出，尽管“美国优先”的支持者声称这些措施能够保护国家利益并促进经济实力，但实际情况要复杂得多。随着反制关税措施生效，从汽车、能源到食品生产等美国关键经济部门都在为可能产生的后果做准备，美政府的做法似乎越来越不明智。

土耳其媒体Harici总编辑图恩克·阿科克（Tun Akko ）则对特朗普政府的做法进行了尖锐批评，称其做法完全背离了“双赢”的理念。阿科克认为，美国政府已明确表示，他们的首要任务是美国的胜利，而根本不顾及其他国家的利益和感受。事实上，我们正在目睹一场贬低其他国家、伙伴和利益相关方的“言论战”。

巴基斯坦专家泽米尔·阿万（Zamir Ahmed Awan）也指出，在经济日益相互关联的全球化世界中，美国政府对几乎所有主要贸易伙伴的进口商品全面加征关税，尽管其意图是维护美国的经济利益，但这种保护主义举措的更广泛后果可能会严重削弱其原本想要达成的目标。

齐默尔曼还援引了亚当·斯密《国富论》中的经典语句：“劳动分工和专业化能提高生产力和效率，从而为所有人创造更多财富。”他认为。国家之间的自由贸易遵循同样的原则：各国专注于生产自己最擅长的产品，并自由交换商品和服务，使消费者受益于更低的价格和更优质的产品。关税等壁垒会破坏这一体系，导致效率低下和经济损失。

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