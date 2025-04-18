针对美国政府的关税政策，日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长泉川友树指出，美国政府不理智的关税政策破坏了全球贸易和供应链的稳定，也将给美国人民带来灾难。

日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长 泉川友树：美国现在的做法非常脱离现实，对世界经济稳定非常不利。经济界最关心的是从哪里购买原料、在哪里生产最合理、如何在市场上获得最佳利益。如果世界供应链就此切断，美国国内成本也将大幅上涨，国民生活成本也将随之提高。希望美国尽快清醒，想要一国独大是行不通的。

美国政府称，希望通过关税政策使企业将生产线迁移到美国，以此提振美国制造业。泉川友树说，这根本就是不切实际的想法。

日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长 泉川友树：把生产据点迁移到美国，没有了关税，竞争力就会提高了吗？事实没有这么简单。这里有劳动力问题，成本上升问题，关税没有了并不意味就能生产出竞争力高的产品。因为关税就迁移到美国，是不符合经济原理的不切实际的想法。

泉川友树批评称，美国政府的做法是将关税作为政治筹码。

日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长 泉川友树：从日本方面来看，美国车在日本销量小不是因为日本设置所谓非关税壁垒。日本消费者不购买美国车是因为美国车根本不适合在日本使用。日本公路上小型车居多，省油、安全、灵活是日本人对车的需求。但美国车又大又不实用，美国人应该多研究日本人的消费需求，开发生产符合日本人需求的车，这才是解决问题的方法。将这些本来并非政治层面的问题上升为政治筹码是现在美国方面的做法。

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