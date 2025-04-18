新华社北京4月17日电题：让中马友谊之船驶向新的“黄金50年”

辛识平

“中马友好顺应历史潮流，未来可期。”在马来西亚总理安瓦尔举行的欢迎宴会上，习近平主席鉴往知来，道出对中马友谊光明前景的信心与期许。

时隔12年，习近平主席再次对马来西亚进行国事访问，意义重大。双方发表联合声明，宣布构建高水平战略性中马命运共同体。两国领导人共同见证中马双方交换30多份双边合作文本，涵盖三大全球倡议合作、“儒伊文明对话”、数字经济、服务贸易、“两国双园”升级发展等多个领域，为中马友谊之船携手开启崭新航程打下坚实基础。

中马是隔海相望的友好邻邦，从中国唐代义净法师首次用文字记载下古吉打王国历史、到明代航海家郑和5次到访马六甲，再到马来西亚南侨机工帮助打通滇缅公路生命线……“切水不断”的世代情谊在岁月的打磨中愈发深入人心。建交半个多世纪以来，两国坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，树立了国与国关系的典范。在两国领导人战略引领下，中马关系船正舵稳，正在驶向新的“黄金50年”。

厚载务实合作的压舱石，夯实中马共谋发展的底座。“榴莲航班”往返穿梭，“两国双园”花开并蒂，东海岸铁路项目顺利推进……一个个鲜活场景，映照出中马经贸合作的勃勃生机。中国连续16年成为马来西亚第一大贸易伙伴。两国数字经济、绿色发展、产业投资、交通基础设施建设等领域合作潜力持续释放，双方推进高质量共建“一带一路”的蓝图正在成为实景。中马合作的时代内涵不断丰富、提质升级，为两国乃至地区发展创造了更多新机遇。

划好人文交流的船桨，激荡更多文明互鉴的浪花。免签政策促成“说走就走”的旅行，一些马来西亚流行歌手在中国深受喜爱，《哪吒之魔童闹海》成为马来西亚最卖座的中文电影之一……近期马方民调结果显示，马来西亚主流民意看好中国发展，期待马中关系不断向前发展。这种根植于民心的力量，为两国关系持续发展注入不竭动力。

扬起多边协作的风帆，鼓舞破浪前行的勇气。中马两国同为亚太重要发展中国家、新兴市场经济体、全球南方成员，在维护国际公平正义、推动开放包容发展等方面拥有相近立场。面对当前世界复杂多变的局势，中马同地区国家团结一致，共同抵御地缘政治和阵营对抗暗流，将冲破单边主义和保护主义逆流，守护好亚洲家园的美好发展前景。

面向未来，习近平主席就建设高水平战略性中马命运共同体提出“坚持战略自主，开展高水平战略协作”“凝聚发展合力，打造高质量发展合作标杆”“传承世代友好，深化文明交流互鉴”三点意见，旨在为推动中马各领域合作走深走实指引方向，让合作为两国人民创造更多福祉，为地区繁荣稳定作出更大贡献。

千川汇海阔，风好正扬帆。站在新的历史起点，中马双方共同努力，必将让这艘从历史长河中驶来的友谊之船再添动力、行稳致远，驶向更加美好的未来。

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