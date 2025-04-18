新华社巴黎4月17日电（记者罗毓 张百慧）联合国教科文组织17日发布公报说，来自中国的3项文献遗产列入《世界记忆名录》，2座地质公园加入世界地质公园网络。

公报说，这3项文献遗产包括中国组织申报的《随州曾侯乙编钟》《少林寺碑碣（566—1990）》以及中国与斯里兰卡联合申报的郑和遗存《布施锡兰山佛寺碑（1409年2月15日）》。至此，中国共有18项文献遗产入选《世界记忆名录》。

公报说，随着本次74项新文献遗产加入，名录中遗产总数达到570个。这些新增遗产来自72个国家和4个国际组织，内容涵盖科学革命、女性对历史的贡献以及多边主义发展的重要节点等。

世界记忆计划创建于1992年，旨在促进人类文献遗产的保护和普遍获取。《世界记忆名录》收录的文献形式包括书籍、手稿、地图、照片、录音和影像等，承载着人类共同的遗产。

在当天的另一份公报中，教科文组织还批准了2个中国的地质公园加入其世界地质公园网络，分别为位于青藏高原的坎布拉联合国教科文组织世界地质公园和位于重庆的云阳联合国教科文组织世界地质公园。至此，中国共有49座地质公园获批列入该网络，数量继续稳居世界首位。

此外，教科文组织还指定了另外14个新的世界地质公园。截至目前，全球地质公园数量达到229个，分布在50个国家，覆盖面积近85.5万平方公里。

联合国教科文组织世界地质公园标识创建于2015年，用于认证具有国际重要意义的地质遗产。地质公园将重要地质遗产保护与公众宣传和可持续发展相结合，为当地社区作出贡献。

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