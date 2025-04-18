新华社加沙4月17日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员哈利勒·哈亚17日发表视频讲话说，哈马斯已准备好立即开始就达成一项“全面”协议进行谈判，通过释放所有以色列被扣押人员以换取以军停战并撤出加沙地带。

哈亚说，这项“全面”协议的内容将包括：哈马斯释放所有以色列被扣押人员，同时以方释放商定数量的巴勒斯坦在押人员，以换取以色列彻底停止针对加沙人民的战争、以军完全撤出加沙地带、开始加沙地带重建和结束围困。

哈亚说，以色列总理内塔尼亚胡及其政府正在利用“部分的”协议为幌子，以继续进行加沙战争。

哈马斯14日晚曾发表声明说，哈马斯领导层正在研究从加沙地带停火谈判斡旋方收到的提议，并将在必要的协商完成后尽快提交答复。一名要求匿名的哈马斯官员同日告诉新华社记者，斡旋方的提议包括实施为期45天的停火，在此期间哈马斯释放部分活着的以色列被扣押人员。这名官员提到，提议还要求哈马斯解除武装，这一条款遭到哈马斯的坚决反对。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门17日发布的数据，今年3月18日以来，以军对加沙地带多地发动袭击，已造成至少1691人死亡、4464人受伤。

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