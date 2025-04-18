新华社德黑兰4月17日电（记者陈霄 沙达提）国际原子能机构总干事格罗西17日在德黑兰表示，该机构将支持伊朗与美国就核问题举行的谈判。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社17日报道，格罗西当天在会见伊朗原子能组织主席伊斯拉米后作出上述表示。

伊朗外交部17日发表声明说，格罗西16日晚在德黑兰会见了伊朗外长阿拉格齐，双方就国际原子能机构与伊朗开展技术合作和互动的最新情况与进展进行讨论并交换意见。

会谈间，阿拉格齐表示，国际原子能机构需在其责任框架内发挥专业和技术作用，不要受某些方面“无理压力”的影响；必须对伊朗和平核设施面临的威胁采取明确和透明的立场。格罗西表示，伊朗与国际原子能机构必须继续开展互动合作，并与其他各方进行磋商，以创造适当的氛围，帮助解决现有问题。

据报道，格罗西16日晚抵达伊朗首都德黑兰，展开为期两天的正式访问。他16日晚接受伊通社采访时表示：“针对核设施的威胁是不可接受的，此类袭击只会使问题成倍增加，并带来严重的环境后果。”

另据伊朗外交部17日发表的声明，伊朗副外长加里巴巴迪表示，伊朗与美国的下一轮会谈将在意大利罗马举行。

伊朗与美国4月12日在阿曼首都马斯喀特进行间接谈判。这是自2018年5月在特朗普首个总统任期内美国单方面退出伊核协议之后，美伊之间的首次正式谈判。

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